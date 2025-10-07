Quảng Ninh lên kế hoạch sát nhập nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu của kế hoạch này là nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảm thiểu sự trùng lặp trong các cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân.

Một trong những điểm nổi bật trong kế hoạch là việc tái cấu trúc các cơ sở giáo dục. Trường Đại học Hạ Long (thuộc tỉnh) và Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh (thuộc Bộ Công thương) sẽ sáp nhập, hình thành một đại học đa ngành trực thuộc tỉnh. Điều này không chỉ giúp cải thiện chất lượng giáo dục mà còn tạo ra một cơ sở đào tạo mang tầm vóc khu vực, phục vụ nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, các trường cao đẳng nghề sẽ được hợp nhất vào Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh, cùng với việc chuyển giao Trung tâm Sát hạch lái xe và Giám sát giao thông đường bộ Quảng Ninh từ Sở Xây dựng về trường này. Đây là một phần trong chiến lược phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao tại tỉnh.

Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Xúc tiến du lịch sẽ nhập vào Bảo tàng tỉnh, đổi tên thành Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Trong lĩnh vực y tế, Quảng Ninh thực hiện việc tổ chức lại hệ thống bệnh viện để tối ưu hóa nguồn lực. Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí sẽ kết hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh để hình thành một trung tâm đào tạo y tế mạnh, phục vụ tốt hơn cho công tác khám chữa bệnh và đào tạo nhân lực y tế. Đồng thời, các bệnh viện tỉnh sẽ được tái cơ cấu với Bệnh viện Đa khoa Hạ Long sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong khi 13 Trung tâm Y tế sẽ được sắp xếp lại thành 5 Bệnh viện đa khoa khu vực và số lượng Trạm y tế xã/phường giảm đáng kể, từ 171 xuống còn khoảng 55.

Ở lĩnh vực văn hóa và du lịch, các cơ sở quản lý di sản và danh thắng sẽ được tinh gọn lại. Ban Quản lý Di tích và Danh thắng cùng với Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long sẽ sáp nhập vào Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, tạo thành một đơn vị quản lý duy nhất, giúp tối ưu hóa việc bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa của tỉnh.

Các đơn vị khác như Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Xúc tiến du lịch cũng sẽ được hợp nhất thành Bảo tàng, Thư viện tỉnh Quảng Ninh, trong khi nhiệm vụ xúc tiến du lịch sẽ được chuyển sang Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ thực hiện việc đổi tên và sáp nhập một số cơ sở khác, như Đoàn Nghệ thuật tỉnh, sẽ trở thành Nhà hát Nghệ thuật tỉnh, trong khi Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao sẽ nhập vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực kinh tế, Quảng Ninh sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Các cơ quan quản lý dự án sẽ được tinh gọn, và tỉnh sẽ xây dựng cơ chế tài chính mới để chuyển từ việc bao cấp sang mô hình đấu thầu cung ứng dịch vụ công. Đặc biệt, một số đơn vị như Đoàn Khảo sát thiết kế lâm nghiệp và Viện Quy hoạch & Thiết kế Xây dựng sẽ tiếp tục tiến hành cổ phần hóa, dự kiến hoàn thành trong vài năm tới.

Quảng Ninh kỳ vọng rằng việc tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp giảm thiểu chi phí, tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.