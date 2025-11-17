Kho bạc Nhà nước xây dựng văn hóa an toàn thông tin trong toàn hệ thống

(TBTCO) - Việc xây dựng văn hóa an toàn thông tin dựa trên 3 trụ cột là nhận thức, hành vi, trách nhiệm được nhấn mạnh tại lớp bồi dưỡng chuyên đề do Kho bạc Nhà nước tổ chức trong khuôn khổ kế hoạch đào tạo năm 2025.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm khi Kho bạc Nhà nước đang hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và thích ứng trước các rủi ro ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Kho bạc Nhà nước nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong toàn hệ thống. Ảnh: N.T

Tại buổi tập huấn, các công chức Kho bạc Nhà nước đã được nghe giảng viên phân tích nhiều hình thức tấn công mạng phổ biến hiện nay, đặc biệt là các thủ đoạn khai thác tâm lý người dùng qua email, mạng xã hội hoặc các tình huống lừa đảo dựa trên sự kiện có thật. Thông điệp “không có tổ chức nào miễn nhiễm trước tấn công mạng” được nhấn mạnh xuyên suốt, đi kèm với các bài tập mô phỏng thực tế giúp công chức nhận diện và tránh rơi vào bẫy tấn công mạng.

Nội dung về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu công vụ cũng được chú trọng. Việc bảo vệ dữ liệu trong cơ quan quản lý ngân sách nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, do đó các công chức được hướng dẫn chi tiết cách phân loại dữ liệu, biện pháp kỹ thuật, hành chính để bảo vệ thông tin, quy định pháp lý liên quan cũng như quy trình phản ứng nhanh khi nghi ngờ có lộ, lọt dữ liệu.

Trong phần cập nhật bối cảnh an toàn thông tin năm 2025, giảng viên đã khái quát toàn cảnh tình hình an ninh mạng trong nước và quốc tế, chỉ ra xu hướng gia tăng của các mô hình tấn công mới như ransomware-as-a-service (tấn công mã độc tống tiền thế hệ mới), chiếm quyền truy cập API hay lừa đảo sử dụng công nghệ deepfake. Những thông tin này giúp công chức hiểu rõ hơn về rủi ro đang hiện hữu và yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao kỹ năng phòng vệ.

Công chức Kho bạc Nhà nước tham dự lớp học cũng được hướng dẫn quy trình phản ứng 5 bước khi xảy ra sự cố an toàn thông tin: Phát hiện – Cô lập – Báo cáo – Phối hợp xử lý – Truyền thông và rút kinh nghiệm. Quy trình này giúp bảo đảm sự thống nhất trong xử lý tình huống, hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, lớp bồi dưỡng còn giới thiệu các xu hướng chính sách và chiến lược quốc gia về bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin. Điều này giúp công chức nắm bắt rõ hành lang pháp lý cũng như trách nhiệm cá nhân trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu.