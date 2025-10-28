(TBTCO) - Một trong những điểm nhấn của Hội chợ Mùa Thu 2025 là Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - New Zealand, thu hút trên 20 doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand trực tiếp giao thương, tìm kiếm đối tác tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam - New Zealand do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp cùng Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand (ANZBC) tổ chức vào ngày 28/10/2025.

Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và dịch vụ giữa doanh nghiệp hai nước; đồng thời, mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường New Zealand và khu vực châu Đại Dương.

Tham dự chương trình là hơn 20 doanh nghiệp New Zealand hoạt động trong nhiều lĩnh vực: thiết kế - xây dựng, công nghệ, phần mềm, nông sản, sữa, mật ong, sản phẩm dinh dưỡng, dịch vụ sức khỏe, giáo dục, đầu tư và quản lý khách sạn, tài chính, bất động sản, thương mại xuất nhập khẩu và du học - di trú. Đây được xem là chuyến xúc tiến thương mại trực tiếp lớn nhất của New Zealand tại Việt Nam trong 5 năm qua, cho thấy mức độ quan tâm và kỳ vọng ngày càng lớn của doanh nghiệp New Zealand vào thị trường năng động Việt Nam - trung tâm sản xuất của khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, theo thống kê của Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand đạt hơn 1,1 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand đạt 528 triệu USD và nhập khẩu đạt 587 triệu USD. Những con số này cho thấy tiềm năng hiện hữu cho cả doanh nghiệp xuất khẩu và nhà đầu tư hai bên.

Các doanh nghiệp New Zealand trực tiếp giao thương, tìm kiếm đối tác tại Hội chợ Mùa Thu năm 2025.

Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang New Zealand bao gồm điện thoại các loại và linh kiện, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may… Ở chiều ngược lại, New Zealand nổi tiếng với thế mạnh nông sản, chế biến thực phẩm, sản phẩm sữa và công nghệ hỗ trợ nông nghiệp - đây là những ngành hàng có thể bổ trợ mạnh mẽ cho nền sản xuất và an toàn thực phẩm của Việt Nam.

"Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy, năng động và sáng tạo của New Zealand trong chuỗi cung ứng khu vực. Chúng tôi khuyến khích các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và tập đoàn bán lẻ New Zealand” - Phó Cục trưởng Lê Hoàng Tài chia sẻ.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại đề nghị các doanh nghiệp New Zealand quan tâm hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: khám phá thêm các nguồn cung ứng chất lượng cao từ Việt Nam; liên doanh đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm, nông nghiệp bền vững, logistics lạnh, năng lượng sạch và thương mại điện tử; tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, B2B trực tiếp giữa hai nước do các cơ quan thuộc Bộ Công thương như Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại New Zealand tổ chức.

Bà Liz Bell - Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand cũng chia sẻ, mục tiêu của đoàn doanh nghiệp New Zealand đến Việt Nam lần này là để tìm kiếm cơ hội hợp tác giao. Không chỉ trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, doanh nghiệp New Zealand cũng muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới mà hai nước còn nhiều tiềm năng, thế mạnh./.