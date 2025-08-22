(TBTCO) - Diễn đàn logistics Vùng lần VI với chủ đề "Logistics xuyên biên giới - Sức bật tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung” diễn ra ngày 22/8. Sự kiện được kỳ vọng mang đến những đột phá trong tư duy phát triển logistics vùng, tạo nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới.

Sức bật tăng trưởng bắc trung bộ

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, logistics xuyên biên giới vì thế là “đòn bẩy chiến lược” để khai mở và gia tăng giá trị chuỗi cung ứng toàn vùng, thông qua hệ thống quốc lộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Đại diện các nhà hoạch định chính sách, tại diễn đàn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, logistics xuyên biên giới chính là cầu nối quan trọng để khơi thông nguồn lưu chuyển hàng hóa, rút ngắn thời gian và chi phí thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Chính vì vậy Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trở thành “điểm hội tụ” của hàng hóa: từ nguyên liệu, nông sản, khoáng sản đến hàng công nghiệp chế biến, chế tạo… không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế láng giềng và xa hơn nữa", Thứ trưởng Tân nói.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định, phát triển ngành logistics đồng thời phải đi theo các xu thế mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, cần sự bền vững, thân thiện môi trường.

Để đạt được các mục tiêu trên, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung cần tập trung phát triển vùng động lực miền Trung (vùng động lực quốc gia) là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của vùng; phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam, các hành lang kinh tế Đông - Tây nhằm kết nối hiệu quả các cảng biển, khu kinh tế, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương lớn, các đô thị ven biển, trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng.

Cho thuê tài chính- đòn bẩy cho sự phát triển vì môi trường

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Văn Phúc, Phó Tổng giám đốc Công ty cho thuê Tài chính TNHH BIDV – SuMi TRUST chia sẻ về cơ hội cho thuê tài chính trong lĩnh vực logistics.

Chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách tham luận về thách thức, cơ hội phát triển Logistcs xanh, sức bật tăng trưởng vùng thân thiện môi trường. Ảnh: AH

Theo ông Hoàng Văn Phúc, trong ngành logistics, tài trợ tài chính toàn cầu cho logistics đạt 106 tỷ USD năm 2024 và dự báo sẽ tăng lên 171 tỷ USD vào 2033 – minh chứng rằng đây là giải pháp quan trọng để đổi mới phương tiện, công nghệ và đáp ứng chuẩn mực ESG trong chuỗi cung ứng. Việc thuê đội xe để vận hành, thuê container, đầu tư các thiết bị cảng theo hình thức thuê tài chính v.v. tương đối phổ biến trong ngành logistics toàn cầu.

Tại Việt Nam, cho thuê tài chính trong những năm gần đây dần trở nên phổ biến, với mức tăng trưởng trung bình trên 16%/năm. Tuy nhiên quy mô thị trường vẫn ở mức khiêm tốn, với dung lượng thị trường chỉ khoảng 47.000 tỷ đồng (cuối năm 2024), chiếm chưa tới 0.4% GDP. Điều này cho thấy tiềm năng của cho thuê tài chính - một ngành tài chính đặc thù - còn rất lớn, mà nếu chúng ta tận dụng tốt, sẽ đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế nói chung, cũng như cho lĩnh vực logistics, một mũi nhọn quan trọng của kinh tế Việt Nam.

Với những tính chất sản phẩm như sự linh hoạt trong giải pháp, chuyên môn hóa về tài trợ thiết bị, thủ tục nhanh gọn, không cần tài sản thế chấp v.v., , cho thuê tài chính là giải pháp về vốn rất phù hợp cho lĩnh vực logistics, đặc biệt với những doanh nghiệp SME, khi mà tiếp cận vốn đang là vướng mắc cần tháo gỡ để phát triển.