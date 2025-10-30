AFA 24: Kế toán và tài chính xanh - định hình tương lai bền vững

(TBTCO) - Ngày 30/10/2025, Diễn đàn Liên đoàn Kế toán ASEAN lần thứ 24 (AFA 24) với chủ đề kế toán và tài chính xanh – định hình tương lai bền vững” đã chính thức khai mạc tại TP. Hà Nội với sự tham gia của 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Chủ tịch Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) Jean Bouquot; Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ; GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA), Chủ tịch AFA...

Phát biểu khai mạc, GS.TS Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh, Diễn đàn AFA 24 là dịp để cùng nhau nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời định hướng cho chặng đường sắp tới của Liên đoàn.

Diễn đàn Liên đoàn Kế toán ASEAN lần thứ 24 chính thức khai mạc sáng ngày 30/10/2025, tại Hà Nội. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu tham dự hội nghị sẽ đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch hành động AFA năm 2025; đồng thời thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động AFA năm 2026 cùng với Ngân sách AFA năm 2026. “Hai tài liệu này chính là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững và tầm ảnh hưởng của Liên đoàn trong thời gian tới” - Chủ tịch VAA phát biểu.

Diễn đàn AFA 24 có sự tham dự của 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. kết nối trực tuyến với 2.000 đại biểu, tổ chức nghề nghiệp, chuyên gia quốc tế và trong nước. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu cũng sẽ nghe báo cáo từ các ủy ban chuyên môn – những “bộ máy vận hành” của các sáng kiến kỹ thuật và chiến lược của AFA. Bên cạnh đó, cuộc họp sẽ thông qua danh sách lãnh đạo và thành viên mới của các ủy ban, đảm bảo AFA có đội ngũ chuyên môn phù hợp và năng lực vững vàng để tiếp tục tiến bước.

Trong chương trình hội nghị sẽ diễn ra Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận Chương trình cố vấn giữa MICPA và ISCA – minh chứng tiêu biểu cho sự hợp tác xuyên biên giới và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau mà AFA luôn hướng tới.

GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch VAA, Chủ tịch AFA nhiệm kỳ 2024 -2025 phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận về sự tham gia của AFA tại sự kiện IFAC Connect 2025, đặc biệt là thông qua Ban Lãnh đạo mới của AFA cho nhiệm kỳ 2026 - 2027.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh cùng ASEAN và cộng đồng quốc tế trên hành trình phát triển xanh, tăng trưởng toàn diện và quản trị minh bạch. Kế toán - kiểm toán sẽ đóng vai trò là nền tảng của niềm tin trong nền kinh tế, giúp dòng vốn xanh được phân bổ đúng nơi, đúng mục tiêu và đạt hiệu quả.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy quá trình chuyển dịch hướng tới sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp.

Chính phủ luôn coi việc áp dụng các chuẩn mực và đảm bảo chất lượng thông tin là nền tảng quan trọng để xây dựng một thị trường vốn minh bạch, lành mạnh và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Lê Tấn Cận phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Việt Nam ủng hộ việc hài hòa hóa các chuẩn mực trong khu vực, thúc đẩy đo lường, công bố và kiểm chứng thông tin theo các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tế của ASEAN và tôn trọng sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các quốc gia.

Việt Nam đánh giá cao AFA, các hiệp hội thành viên và đối tác quốc tế đã kết nối tri thức, thúc đẩy chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp. Trong bối cảnh số hóa và kinh tế xanh, người làm nghề kế toán không chỉ “ghi chép quá khứ” mà còn định hình tương lai thông qua phân tích dữ liệu, khung đánh giá ESG [Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị)], cảnh báo rủi ro, tham mưu chính sách trên cơ sở dữ liệu minh bạch.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị, Hội nghị thống nhất một lộ trình thực hiện khả thi, bắt đầu bằng những yêu cầu cốt lõi, dễ triển khai. Song song với đó là nâng cao năng lực cho đội ngũ kế toán và xây dựng hệ thống liên thông dữ liệu hiệu quả. Sau giai đoạn đầu, có thể tiến hành kiểm chứng phù hợp với điều kiện thực tế để từng bước mở rộng phạm vi áp dụng. Mục tiêu là bảo đảm yêu cầu vừa khả năng của doanh nghiệp, nhưng vẫn đạt được tính minh bạch, tin cậy và hiệu quả - để dòng vốn xanh được phân bổ đúng nơi, đúng mục tiêu.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam đẩy mạnh Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; khuyến khích AI, blockchain, điện toán đám mây trong kế toán - kiểm toán - báo cáo bền vững; đồng thời coi trọng an ninh dữ liệu, bảo mật, đạo đức công nghệ. Do đó, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị AFA cùng đối tác quan tâm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để đánh giá dữ liệu ESG, chuẩn hóa - đối soát thông tin, thu hẹp khoảng cách năng lực, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cùng với đó, phát triển bền vững chỉ thực sự có ý nghĩa khi không ai bị bỏ lại phía sau, vì vậy, cần dành sự quan tâm cụ thể và thực chất cho các doanh nghiệp nhỏ, startup và khu vực nông nghiệp - nông thôn, thông qua các hướng dẫn đơn giản, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo đúng chuẩn và chất lượng thông tin. Đồng thời, cần khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ, thúc đẩy đa dạng và bình đẳng, để “kế toán xanh - kế toán số” trở thành nguồn lực đổi mới sáng tạo và bền vững cho tương lai.

Thứ trưởng tin tưởng, với trí tuệ, kinh nghiệm và cam kết của cộng đồng kế toán - kiểm toán trong khu vực cùng sự đồng hành của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đối tác phát triển, Diễn đàn AFA lần thứ 24 sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực, một lộ trình rõ ràng và tạo động lực mạnh mẽ cho tiến trình xanh hóa nền kinh tế ASEAN - vì con người, vì hành tinh, vì thịnh vượng, vì quan hệ đối tác và vì hòa bình./.