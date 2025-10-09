VN-Index vượt 1700 điểm, đầu tư cổ phiếu nào “lãi” hơn vàng?

VN-Index lần đầu tiên đóng cửa vượt mốc 1.700 điểm và xác lập đỉnh giá mới. Nhiều cổ phiếu tăng giá tốt, thậm chí vượt mức tăng của giá vàng.

Sau một vài lần "lỡ hẹn" mốc 1.700 điểm dù đã chạm mốc này nhưng không thể giữ lại đến cuối phiên, đà tăng tích cực sau thông tin nâng hạng đã giúp VN-Index lần đầu tiên đóng cửa vượt mốc 1.700 và xác lập đỉnh giá mới. Cùng đó, tâm lý thị trường lạc quan hơn và thanh khoản đã cải thiện khá tốt với hơn 1,1 tỷ đơn vị cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị giao dịch đạt 34.400 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, nhiều loại tài sản ghi nhận mức tăng tốt. Trong đó, giá vàng miếng SJC liên tục xô đổ các kỷ lục thiết lập trong năm với giá bán phổ biến ở thời điểm hiện tại là 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 69% so với thời điểm đầu năm. Kênh đầu tư vàng mang lại hiệu suất cao cho các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, không dễ để mua vàng trong tình trạng cung khan hiếm hiện nay. Trên thị trường cổ phiếu, VN-Index đã tăng 35,5%, từ mức 1.266,78 điểm lên 1.716,47 điểm vào cuối phiên 9/10. Mức tăng của chỉ số chung cho thấy thị trường cổ phiếu là một trong những kênh đầu tư mang lại hiệu suất cao trong năm 2025. Có sự phân hoá lớn giữa mức tăng giá của các mã chứng khoán dù sắc xanh áp đảo hơn. Tuy vậy, vẫn có nhiều cổ phiếu mang về hiệu suất lớn khi đầu tư.

Theo thống kê từ Vietstock Finance, có tới 130 mã cổ phiếu tăng trên 69% so với thời điểm đầu năm, xét theo mức giá sau điều chỉnh (do ảnh hưởng của các đợt trả cổ tức, chia thưởng cổ phiếu…). Không tính các cổ phiếu thanh khoản kém (dưới 100.000 đơn vị/ phiên), cũng có tới 40 cổ phiếu vừa đạt thanh khoản cao vừa cho hiệu suất tăng giá vượt trội.

Dẫn đầu danh sách là cổ phiếu GEE của Công ty cổ phần Điện lực GELEX với mức tăng gần 393%. Sau hai phiên tăng trần gần đây, quy mô vốn hoá của doanh nghiệp điện này đã tăng lên hơn 49.190 tỷ đồng. Không riêng Điện lực GELEX, cổ phiếu GEX của Tập đoàn Gelex cũng tăng 215,7%, nằm trong top 5 cổ phiếu tăng giá.

Tăng trưởng giá cổ phiếu từ đầu năm đến nay - Nguồn: Vietstock Finance

Cũng trong nhóm này là cổ phiếu nhà Vingroup với VIC tăng 342,6% và VHM tănh 187,5%. Giá hai cổ phiếu SHS, SHB cũng đều tăng “bằng lần” so với thời điểm đầu năm.

Nhóm tổ chức tài chính, nhiều cổ phiếu khác ghi nhận hiệu suất vượt mức tăng giá vàng như cổ phiếu của ngân hàng Kiên Long - KLB (126%), Việt Á - VAB (87%), Lộc Phát - LPB (76%), An Bình - ABB (74%), hay Chứng khoán VietinBank – CTS cũng tăng 70%.

Tăng trưởng tín dụng cao cùng thanh khoản sôi động trên thị trường chứng khoán trở thành động lực tích cực cho làn sóng tăng của nhóm này từ đầu năm. Đáng chú ý, tân binh TAL cũng gây bất ngờ khi giá cổ phiếu tăng gần 150%, trở thành một trong những “hiện tượng mới” của sàn trong năm 2025.

Câu chuyện nâng hạng là một động lực mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong báo cáo chiến lược 2026 vừa công bố, bộ phận phân tích của Chứng khoán SSI kỳ vọng dòng tiền có thể xoay trục từ nhóm có câu chuyện phục hồi sang các cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng bền vững thời gian tới.

Ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò cốt lõi, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng lợi nhuận kỳ vọng trên 17%. Trong khi đó, nhóm hàng tiêu dùng được kỳ vọng sẽ phục hồi nhờ sự cải thiện về thu nhập khả dụng và các chính sách hỗ trợ. Ngành vật liệu xây dựng có thể hưởng lợi từ giải ngân đầu tư công đạt mức kỷ lục, trong khi ngành công nghệ thông tin mang lại cơ hội chọn lọc sau giai đoạn điều chỉnh định giá. Các nhóm ngành như phân bón và hóa chất vẫn duy trì biên lợi nhuận ổn định, được thúc đẩy bởi những thay đổi tích cực về mặt chính sách.

Tuy vậy, rủi ro vẫn cần được theo dõi chặt chẽ. Dư nợ margin ở mức cao cùng với việc gia tăng sử dụng đòn bẩy từ nhà đầu tư cá nhân có thể khuếch đại biến động, đặc biệt nếu tâm lý thị trường thay đổi đột ngột. Đà tăng của thị trường bất động sản, đặc biệt ở khía cạnh về giá, có thể chững lại sau giai đoạn phục hồi mạnh, làm phát sinh rủi ro lan tỏa sang chất lượng tín dụng. Trong khi đó, các xung đột thương mại toàn cầu và áp lực từ thuế quan vẫn là những yếu tố bất định từ môi trường kinh doanh bên ngoài.