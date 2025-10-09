Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức gặp mặt doanh nghiệp

(TBTCO) - Ngày 9/10/2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ hai trong năm 2025, với chủ đề “Tăng cường hợp tác – Đổi mới sáng tạo – Doanh nghiệp phát triển”.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu từ các sở, ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh cùng hơn 60 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII Phạm Quốc Hưng nhấn mạnh rằng, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh và XNK trong 9 tháng đầu năm 2025 gặp phải nhiều khó khăn do tác động từ các yếu tố bên ngoài, nhưng Chi cục Hải quan khu vực VIII vẫn chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Những giải pháp này được thực hiện một cách linh hoạt và sáng tạo, đặc biệt trong việc duy trì các kênh hỗ trợ doanh nghiệp, như kênh trực tiếp tại các chi cục, hải quan cửa khẩu, và kênh trực tuyến. Đặc biệt, Chi cục đã tổ chức thành công 13 hội nghị với sự tham gia của 394 lượt doanh nghiệp và giải đáp hàng trăm câu hỏi, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các thủ tục XNK hiệu quả hơn.

Quang cảnh Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2025 của Chi cục Hải quan khu vực VIII

Ngoài ra, Chi cục Hải quan khu vực VIII còn tích cực tham gia vào việc cải cách hành chính, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động XNK. Cụ thể, đã có kiến nghị cắt giảm 8 nhóm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và 4 thủ tục hành chính, đồng thời giảm 30% chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã triển khai ứng dụng tra cứu tờ khai XNK trực tuyến, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo dõi tiến trình xử lý tờ khai mọi lúc, mọi nơi.

Đến hết tháng 9/2025, kim ngạch XNK của khu vực đạt hơn 15,6 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK cũng tăng lên 2.446, với hơn 300 doanh nghiệp mới. Đồng thời, số thu ngân sách từ hoạt động XNK đạt hơn 12.750 tỷ đồng, chiếm 71,68% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025.

Trong khuôn khổ hội nghị, phần lớn thời gian đã được dành để lắng nghe ý kiến, khó khăn của các doanh nghiệp. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp đóng góp ý tưởng và giải pháp, đặc biệt là hướng tới mô hình “Hải quan số - Doanh nghiệp số”. Những giải pháp này không chỉ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại mà còn góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động logistics và XNK tại tỉnh Quảng Ninh, đúng với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện doanh nghiệp nêu ý kiến tại hội nghị

Ông Hưng khẳng định, ngành Hải quan hiện đang tập trung vào việc cải cách thủ tục hành chính và triển khai các dự án chuyển đổi số, như mô hình “Hải quan số - Hải quan thông minh - Hải quan xanh”. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống hải quan hiện đại, thông minh và thân thiện với doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển XNK và kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII cũng đã trao chứng nhận doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan cho các doanh nghiệp đạt yêu cầu. Đây là động thái khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế – thương mại của tỉnh Quảng Ninh.

Chi cục Hải quan khu vực VIII trao giấy chứng nhận doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan cho doanh nghiệp

Hội nghị đã khép lại với những cam kết mạnh mẽ từ các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp tục hợp tác, đổi mới sáng tạo, và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Ninh trong những năm tới.