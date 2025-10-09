(TBTCO) - Nhiều dự án hồi sinh vì được khơi thông pháp lý, tăng trưởng tín dụng bất động sản tăng tốc, các chủ đầu tư bất động sản “vào guồng” mạnh mẽ, môi giới chạy đua theo nhịp thị trường, khách hàng niềm tin cởi mở, lựa chọn cẩn trọng hàng hoá…. là những chuyển động nổi bật của thị trường bất động sản quý III/2025.

Dự án A&K Tower do OBC Holdings triển khai thu hút được nhiều khách hàng do có giá bán thấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (35 triệu đồng/m2)

Báo cáo thị trường quý III/2025 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI) cho thấy, thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2025 có nhiều chuyển động nổi bật.

Khơi thông pháp lý, nhiều dự án bất động sản hồi sinh

Thị trường bất động sản đang chứng kiến những chuyển biến tích cực nhờ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý mạnh mẽ từ Chính phủ. Tính đến tháng 7/2025, có tổng cộng 136 dự án bất động sản trên toàn quốc được gỡ vướng.

Trong đó, riêng TP. Hồ Chí Minh có 86 dự án được khơi thông. Nhiều dự án lớn như: Khu phức hợp Làng Vân (Đà Nẵng), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld (Lâm Đồng) và New City Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và xác định nghĩa vụ tài chính.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng đang nỗ lực chuẩn hóa luật để chuyển từ cơ chế gỡ vướng từng “ca lẻ” sang xử lý đồng bộ. Đây là động thái then chốt, không chỉ mở đường cho gia tăng nguồn cung bất động sản mà còn củng cố niềm tin vững chắc cho thị trường trong tương lai.

Tăng trưởng tín dụng bất động sản tăng tốc

Thị trường bất động sản đang “vào guồng” mạnh mẽ nhờ sự thúc đẩy từ tăng trưởng tín dụng. Tính đến quý II/2025, dư nợ tín dụng bất động sản đã tăng trưởng 39% theo năm và 33% theo quý, đạt mức 1.742 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự hấp thụ vốn của ngành đang cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở lĩnh vực dự án phát triển đô thị chiếm khoảng 1/3 tổng dư nợ.

Các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai các gói tín dụng ưu đãi sâu nhằm kích thích nhu cầu mua nhà. Đặc biệt, Vietcombank đưa ra các gói mua bất động sản với lãi suất chỉ từ 5,3% - 6,5%/năm (cố định 12 tháng), trong khi các ngân hàng như BIDV, Hong Leong Bank, Nam Á Bank cũng đưa ra mức lãi suất cạnh tranh từ 5,8% - 6,3%/năm.

Các chủ đầu tư bất động sản “vào guồng” mạnh mẽ

Thị trường bất động sản đang chứng kiến sự hồi phục về cả “lượng và chất”, khi các doanh nghiệp tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh. Tính đến tháng 9/2025 số lượng doanh nghiệp tăng thêm trong hoạt động kinh doanh bất động sản đã tăng 96% so với cùng kỳ, số vốn đăng ký thành lập cho hoạt động kinh doanh bất động sản đã tăng hơn 61% so với cùng kỳ, đạt ~ 335.000 tỷ đồng.

Song song đó, vốn hóa doanh nghiệp bất động sản niêm yết tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sức khỏe tài chính và kỳ vọng của nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng vốn hóa ấn tượng: Vinhomes tăng 127%, Đất Xanh Group tăng 75%, Becamex IDC tăng 64%, và Tập đoàn CEO tăng 67%.

Sự mở bán rầm rộ hàng loạt dự án trên cả nước từ Notable Palace, Ruby Riverside (Miền Bắc), The Legend City, Sun Spana Tower (Miền Trung), cho đến The Privé, Ecopark, A&K Tower (Miền Nam)...cho thấy các chủ đầu tư đã hoàn toàn “vào guồng” mạnh mẽ.

Thị trường cũng chứng kiến sự gia nhập và mở rộng mạnh mẽ của các thương hiệu mới. Nổi bật là Kinera khi công bố 8 dự án tại các tỉnh phía Nam, với tổng vốn đầu tư ước tính lên đến ~ 5 tỷ USD, trong đó có dự án One Era quy mô gần 50 ha.

Sự đa dạng hóa nguồn cung còn đến từ Eras Group với các dự án nghỉ dưỡng như Phú Gia Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Costamigo Phan Thiết (Bình Thuận).

Sự sôi động của thị trường còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động hợp tác, M&A, sự trở lại của các chủ đầu tư ngoại, và sự xuất hiện của nhiều “gương mặt mới” làm phong phú nguồn cung. Tính đến tháng 9/2025, tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản đạt ~ 5,2 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm gần đây.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục tối ưu hóa vốn qua chuyển nhượng dự án, điển hình như DIC Corp hoàn tất chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point trị giá 1.327 tỷ đồng, hay SkyWorld (Malaysia) chuẩn bị 850 tỷ đồng sở hữu khu phức hợp căn hộ thương mại tại Sài Gòn – Thuận An.

Đặc biệt, các chủ đầu tư hợp tác cùng Nhật Bản cũng đang đẩy mạnh nhập cuộc. Cụ thể, Kim Oanh Group công bố 8 dự án với tổng vốn đầu tư ~5tỷ USD tại các tỉnh trọng điểm phía Nam và Bcons hợp tác triển khai dự án Bcons Asahi quy mô 490 căn tại Thủ Đức hay sự ra mắt các dự án MT Eastmark City chính thức được Gamuda Land phát triển.

Đặc biệt, thị trường đang được tiếp thêm lực mạnh mẽ từ làn sóng hạ tầng được triển khai thành công, tạo đà bứt phá cho các dự án. Các công trình trọng điểm như Vành đai 3 & 4, các tuyến Metro 1 & 2 tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, cùng với các tuyến cao tốc Trung Lương – Hồ Chí Minh và kết nối sân bay quốc tế Long Thành đang hình thành trục kết nối đa chiều, liên vùng. Chính những yếu tố hạ tầng này đã tạo lợi thế tuyệt đối cho các dự án bám sát trục giao thông, như The Privé (gần Thủ Thiêm và Metro số 2), Eco Retreat (giữa Vành đai 3 & 4) hay Spring Ville (đón sóng sân bay quốc tế Long Thành).

Nguồn ảnh: Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services

Môi giới “vào guồng” chạy đua theo nhịp thị trường

Bất động sản hồi phục đã thúc đẩy lực lượng môi giới chuyển mình mạnh mẽ, với xu hướng dịch chuyển về vùng đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe, các chủ đầu tư đang chọn lọc đối tác phân phối như một điều kiện bắt buộc để tham gia dự án, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị môi giới.

Đáp lại, các đơn vị môi giới đang tăng tốc xây dựng hệ thống bán hàng, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao và phát triển các công nghệ mới, điển hình là việc tổ chức livestream bán hàng trên các nền tảng công nghệ như iHouzz và NobleGo.

Nhiều dự án đã ghi nhận hiệu quả bán hàng ấn tượng qua nền tảng công nghệ, chẳng hạn như iHouzz đạt hơn 200 giao dịch thuê nhà thành công và dự án The Felix (Bình Dương) đạt 517 lượt booking trong 3 giờ livestream. Xu hướng này không chỉ cho thấy môi giới đang chuyên nghiệp hóa mà còn khẳng định sự mạnh mẽ đổi mới của các doanh nghiệp môi giới để chạy đua theo nhịp hồi phục của thị trường.

Khách hàng niềm tin cởi mở, lựa chọn cẩn trọng

Thị trường bất động sản quý III/2025 chứng kiến sự hồi phục niềm tin và sự cởi mở hơn từ khách hàng. Cụ thể, theo khảo sát của Dat Xanh Services - FERRI, bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn (chiếm 28% trong tổng danh mục ưu tiên đầu tư), chỉ xếp sau kênh vàng (35%) và kênh chứng khoán đứng thứ ba (27%). Điều này được củng cố nhờ các yếu tố vĩ mô như lãi suất thấp (gói ưu đãi ~ 5,5% trong 3 năm đầu) giúp khách hàng tận dụng nguồn vốn ngân hàng.