enCity và URBAN+ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

(TBTCO) - Công ty tư vấn quốc tế enCity và URBAN+ vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy các sáng kiến phát triển đô thị bền vững, sáng tạo và mang đậm bản sắc khu vực Đông Nam Á.

Dự án Trung tâm chính trị - hành chính mới tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa Đông Phố do liên danh enCity và URBAN+ đã từng hợp tác triển khai.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển các dự án quy hoạch chiến lược, hạ tầng thông minh, đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển không gian công cộng chất lượng cao trong khu vực.

Trước khi chính thức ký kết thỏa thuận chiến lược, liên danh enCity và URBAN+ đã từng hợp tác thành công khi thắng giải Nhất của cuộc thi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ, với dự án Trung tâm chính trị - hành chính mới tỉnh Đồng Nai - Biên Hòa Đông Phố.

Do đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này không chỉ khẳng định cam kết gắn bó lâu dài giữa enCity và URBAN+, mà còn mở ra cơ hội triển khai nhiều dự án chất lượng cao, đóng góp vào sự chuyển mình mạnh mẽ của các đô thị Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết./.