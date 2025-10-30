“Hơi ấm” lan tỏa từ thị trường bất động sản

(TBTCO) - Thị trường bất động sản khởi sắc, hạ tầng giao thông đẩy mạnh trở thành trợ lực kéo theo sự phục hồi tích cực của nhiều ngành kinh tế mũi nhọn khác.

Các cơ chế, chính sách mới là nền móng cho chu kỳ phát triển mới của lĩnh vực bất động sản - xây dựng - vật liêu. Ảnh: Dũng Minh

“Đầu kéo” chuyển động

Trong tháng 10/2025, trong khi Coteccons vừa chính thức được lựa chọn trở thành nhà thầu thi công chính thức cho dự án căn hộ cao cấp Jade Square tại Tây Hồ Hà Nội, Ricons – một ông lớn trong lĩnh vực xây dựng cũng đã có thông tin về việc làm tổng thầu dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở cao cấp Atera Central – do Công ty TNHH Sufat Việt Nam làm chủ đầu tư và đang triển khai thi công tại Hưng Yên.

Trước đó không lâu, dự án Gold Coast Vũng Tàu quy mô đầu tư 132.000 tỷ đồng (5 tỷ USD) cũng đã công bố lựa chọn Tổng thầu thi công chính thức giai đoạn 1 là Tập đoàn xây dựng Hòa Bình – một trong những nhà thầu dân dụng lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi đó, Tổng thầu Delta cũng đã trúng gói thầu bổ sung thi công 112 căn biệt thự thấp tầng thuộc phân khu EK – Khu đô thị mới Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; nâng tổng số lượng được giao tại lô EK lên 330 căn (tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng).

Tương tự, tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã chính thức tổ chức Lễ khởi công gói thầu “Thi công phần móng, phần thô và hoàn thiện mặt ngoài công trình thấp tầng” thuộc Dự án Xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Eurowindow Sport City – đơn vị thành viên của Eurowindow Holding làm Chủ đầu tư.

Ở mảng cơ điện, HVC Group vừa chính thức nhận được thông báo trúng thầu gói Tổng thầu cơ điện tại dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát (TP. Hải Phòng) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Đây là một trong những gói tổng thầu cơ điện có nhiều tòa nhà nhất mà HVC Group đảm nhận.

Ông Lê Viết Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết, sự khởi công liên tục nhiều dự án là minh chứng cho sự ấm lên của thị trường bất động sản, kéo theo sự lan tỏa tích cực cho các lĩnh vực xây dựng, vật liệu và thép. Không chỉ các nhà thầu lớn, các nhà thầu phụ cũng đang được hưởng lợi nhờ sự ấm lên của thị trường bất động sản cũng như hoạt động đầu tư công tăng tốc.

Trong khi đó, Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý III và dự báo quý IV năm 2025 của Cục thống kê (Bộ Tài chính) cho biết Quý IV/2025, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng dự báo chỉ số cân bằng hợp đồng xây dựng mới so với quý III/2025 cao nhất với 11,1%; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại 4,4% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng 4,9%.

Các con số này phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng đang tốt lên, trong đó là đơn đặt hàng mới - sử dụng lao động - khối lượng sản xuất - tồn kho thành phẩm cho thấy nhiều khả năng các hợp đồng tổng thầu thi công mới trong quý IV/2025 sẽ tiếp tục được ký kết, nhất là các dự án nhà ở tái khởi động sau khi được gỡ về mặt pháp lý.

Theo tính toán của nhiều tổ chức quốc tế, tỷ lệ tác động lan tỏa của bất động sản là 1,3 - 1,4, tức là 1% tăng trưởng bất động sản sẽ tạo ra 1,3 - 1,4% tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa, khi thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, sẽ có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngược lại, thị trường bất động sản thiếu ổn định, giá cả bất hợp lý hoặc trầm lắng kéo dài sẽ có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, gây khó khăn cho việc giải quyết nhà ở cho người dân và gây ra nhiều hệ lụy xã hội. Vì vậy, việc duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững của ngành này là rất quan trọng.

Điều này được thể hiện rõ trong dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) dự báo nguồn cung mới trong quý này có thể tăng 10–15% so với quý trước, tập trung chủ yếu ở các đô thị vệ tinh Hà Nội, TP.HCM và những tỉnh đang bứt tốc hạ tầng như Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Đây cũng là các khu vực được giới đầu tư đánh giá cao nhờ quỹ đất rộng và khả năng kết nối giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện.

Theo báo cáo của Dat Xanh Services, nhiều chủ đầu tư dự kiến tung hàng mới trong quý IV để đón sức cầu cuối năm, trong đó có tới 60% doanh nghiệp cho biết sẽ mở bán sản phẩm vùng ven.

Ảnh minh họa. Shutterstock

“Đoàn tàu” tăng tốc

Nhìn chung, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá, thị trường địa ốc tiếp tục có chuyển biến tích cực, nguồn cung mới gia tăng khi các chủ đầu tư tăng cường triển khai hàng loạt dự án. Các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off, “làm mới hàng cũ” diễn ra rầm rộ với quy mô ngày càng lớn, mang tới sự chuyển biến rõ rệt cho ngành xây dựng – bất động sản.

Dự phóng của MBS Research về kết quả kinh doanh quý III/2025 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn, xây dựng - kinh doanh bất động sản đứng đầu về tốc độ tăng trưởng. Cụ thể, MBS Research dự phóng ngành xây dựng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng hơn 1.685% trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm trước và 246% trong cả năm 2025 so với năm 2024, trong khi kinh doanh bất động sản lần lượt là 70% và 26%.

Lý giải cho diễn biến trên, giới chuyên gia cho rằng, sau giai đoạn thị trường khó khăn do thanh khoản suy giảm, vốn tín dụng bị kiểm soát chặt và hàng loạt doanh nghiệp địa ốc phải đóng cửa…sự "tái xuất" của các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng không chỉ là bước đi chiến lược nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh mới, mà còn mang ý nghĩa như một "lá phiếu tín nhiệm" dành cho thị trường Việt Nam sau giai đoạn khủng hoảng.

TS. Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhìn nhận, từ đầu năm đến nay, các thông tin về quy hoạch và phát triển hạ tầng đã trở thành cú hích quan trọng. Riêng năm 2025, tổng số vốn Bộ Xây dựng được giao cho các dự án giao thông có thể vượt 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Hàng loạt công trình trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo lực đỡ quan trọng cho thị trường. Cùng với đó, nỗ lực cải thiện môi trường pháp lý của Chính phủ và chính quyền địa phương được ví như "chìa khóa" tháo gỡ nút thắt nguồn cung, đồng thời củng cố niềm tin cho cả thị trường.

"Tất cả những yếu tố này, khi cộng hưởng, sẽ mang lại tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm cả lĩnh vực bất động sản – xây dựng – vật liệu, giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và hình thành một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn" - ông Đính nhấn mạnh.

Ở góc độ mở rộng hơn, sự phục hồi của ngành xây dựng – bất động sản đã hỗ trợ tích cực cho nhiều lĩnh vực sản xuất khác có liên quan. Đơn cử như kinh doanh thép xây dựng và xi măng khi cả hai lĩnh vực này đều đạt tăng trưởng cao tại thị trường nội địa từ 16 - 18%. Cùng với đó, phân khúc vật liệu hoàn thiện như sơn, gạch ốp lát, cửa nhôm kính, thiết bị vệ sinh… đang lấy lại đà tăng trưởng khi thị trường nhà ở và cải tạo đô thị phục hồi.

Theo ước tính của SSI Research, lợi nhuận ròng của các công ty xây dựng niêm yết sẽ tăng 8,8% svck trong năm 2026, được hỗ trợ bởi sự cải thiện trong môi trường dự án và động lực đầu tư công duy trì ổn định. Đối với nhóm công ty vật liệu xây dựng theo dõi, SSI Research dự báo lợi nhuận ròng sẽ đạt 2.116 tỷ đồng trong năm 2026, tương ứng với mức tăng trưởng 7,6% so với cùng kỳ./.