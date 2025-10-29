TP. Hồ Chí Minh: Thị trường căn hộ phục hồi thận trọng, nguồn cầu dịch chuyển ra vùng ven

(TBTCO) - Sau thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh dần khởi sắc trong quý III/2025. Tuy nhiên, nguồn cung mới vẫn ở mức thấp, trong khi người mua ngày càng có xu hướng tìm đến các khu vực vệ tinh bởi giá dễ tiếp cận hơn.

Theo báo cáo của Savills, trong quý III/2025, nguồn cung sơ cấp tại TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 5.200 căn, giảm nhẹ so với quý trước, nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Nguồn cung chủ yếu đến từ khu Đông và Tây thành phố, nơi tiếp tục được xem là trọng điểm phát triển của phân khúc trung cấp. Riêng nguồn cung mở bán mới đạt khoảng 2.000 căn, đến từ một dự án hoàn toàn mới và giai đoạn tiếp theo của các dự án đang triển khai.

Cùng với đó, hoạt động giao dịch trong quý cũng có chuyển biến tích cực. Toàn thị trường ghi nhận 2.700 căn hộ được giao dịch, tỷ lệ hấp thụ đạt 51%. Nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn vẫn là động lực chính. Các chương trình ưu đãi, chiết khấu từ chủ đầu tư đã góp phần kích thích thanh khoản. Giá bán trên thị trường sơ cấp và thứ cấp duy trì đà tăng trong suốt năm qua, dù quý III có điều chỉnh nhẹ tại một số dự án lớn nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng tồn.

Ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Savills TP. Hồ Chí Minh nhận định, dù có dấu hiệu cải thiện, nhưng nguồn cung mới vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế, khiến thị trường tiếp tục trong trạng thái thận trọng. Mặt bằng giá vẫn trong xu hướng tăng ổn định, thể hiện tâm lý lạc quan của người mua trước triển vọng phục hồi của thị trường.

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh dần khởi sắc trong quý III/2025. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, sự phân hóa ngày càng rõ giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang định hình lại cục diện khu vực phía Nam. Trong quý III, căn hộ dưới 3 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 9% tổng giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi ở các địa phương giáp ranh, tỷ lệ này vượt 60%. Khu vực Bình Dương (cũ) hiện chiếm tới 90% lượng giao dịch căn hộ giá phải chăng của toàn khu vực, trở thành điểm đến quen thuộc của người mua nhà trẻ tuổi hoặc người lao động có thu nhập trung bình. Việc mở rộng quy hoạch, sáp nhập hành chính và phát triển hạ tầng khiến các khu vực vệ tinh ngày càng hấp dẫn, tạo sức cạnh tranh lớn với thị trường TP. Hồ Chí Minh.

Ở phân khúc nhà phố và biệt thự, nguồn cung mới ghi nhận mức tăng nhẹ theo quý, nhưng vẫn còn hạn chế, tập trung chủ yếu ở khu Tây và Nam thành phố. Các sản phẩm có giá trên 30 tỷ đồng tiếp tục chiếm ưu thế, song chính những dự án có mức giá dễ tiếp cận hơn lại giúp thanh khoản được cải thiện rõ rệt.

Tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 24%, trong đó nguồn cung mới chiếm khoảng một nửa tổng lượng giao dịch và đạt tỷ lệ hấp thụ tới 89%. Giá sơ cấp giảm nhẹ theo quý do có thêm các dự án mở bán tại khu vực ngoại thành, nhưng tính theo năm vẫn tăng, phản ánh sức cầu bền vững trên thị trường.

Theo ông Troy Griffiths, trong ngắn hạn, nguồn cung mới tại TP. Hồ Chí Minh vẫn được dự báo ở mức thấp, trong khi giá bán nhiều khả năng tiếp tục nhích lên. Áp lực về khả năng chi trả khiến người mua nhà có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn về vùng ven - nơi giá "mềm" và hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

"Trong trung hạn, thị trường được kỳ vọng sẽ khởi sắc nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Các công trình như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, sân bay Long Thành hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đều dự kiến hoàn thành vào năm 2026, trở thành động lực lớn thúc đẩy thị trường bất động sản khu Nam.

Cùng với đó, Nghị quyết số 68/NQ-TW mở đường cho khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào các dự án giao thông quan trọng như tuyến metro số 2, 4, 12 và cầu Cần Giờ - Vũng Tàu, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối vùng" - ông Troy Griffiths chia sẻ.