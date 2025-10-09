Tỷ giá USD hôm nay (9/10): Thế giới tăng, trong nước kéo dài đà giảm

Sáng ngày 9/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.130 VND/USD, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,25%, hiện ở mức 98,82.

Ảnh tư liệu. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.927 VND/USD - 26.339 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.139 - 26.389 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.139 đồng 26.389 đồng Vietinbank 26.155 đồng 26.389 đồng BIDV 26,175 đồng 26.389 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.786 - 30.711 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.910 đồng 31.487 đồng Vietinbank 30.231 đồng 31.536 đồng BIDV 30.286 đồng 31.456 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 173 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.99 đồng 177.59 đồng Vietinbank 168.28 đồng 177.78 đồng BIDV 169.98 đồng 177.38 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 9/10/2025 tăng 76 đồng ở chiều mua và tăng 71 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.811 - 26.891 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,82, tăng 0,25%.

Đồng USD được hưởng lợi từ việc thiếu vắng các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ khi chính phủ liên bang vẫn đang đóng cửa. Các nhà phân tích cho rằng, những dữ liệu đó nếu được công bố có thể làm gia tăng biến động thị trường và cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu.

Đồng Yên Nhật Bản đã chạm mức yếu nhất kể từ giữa tháng 2 so với đồng USD vào ngày thứ Tư, do lo ngại gia tăng về khả năng tăng chi tiêu tài khóa tại Nhật Bản, trong khi đồng EUR giảm do bất ổn chính trị tại Pháp.

So với đồng Yên, đồng USD đã tăng 0,53% lên 152,7 Yên, trước đó có lúc đạt 152,99 Yên - mức cao nhất kể từ ngày 14/2, và đã tăng từ mức 147,44 yên vào hôm thứ Sáu.

Việc thiếu các dữ liệu kinh tế Mỹ, vốn có thể cho thấy dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ, cũng đang giúp đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác.

Trong khi đó, đồng EUR giảm 0,33% còn 1,1616 USD, trước đó có lúc xuống mức 1,1597 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 27/8./.