Tỷ giá USD hôm nay (7/10): Tỷ giá trung tâm và các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm

Sáng ngày 7/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.141 VND/USD, giảm 5 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,40%, hiện ở mức 98,12.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.939 VND/USD - 26.353 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.153 - VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.153 đồng 26.403 đồng Vietinbank 26.180 đồng 26.403 đồng BIDV 26.186 đồng 26.403 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.986 - 30.931 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.096 đồng 31.683 đồng Vietinbank 30.409 đồng 31.664 đồng BIDV 30.450 đồng 31.627 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 160 đồng - 176 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169.95 đồng 180.75 đồng Vietinbank 171.63 đồng 179.63 đồng BIDV 172.52 đồng 180.02 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 7/10/2025 tăng 34 đồng ở cả chiều mua và chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.684 - 26.764 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,12, tăng 0,40%.

Đồng Yên Nhật và đồng EUR cùng suy yếu so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giữa bối cảnh xuất hiện những lo ngại mới về chính trị và tài khóa sau khi Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Nhật Bản bầu lãnh đạo mới, trong khi chính phủ mới của Pháp bất ngờ từ chức chỉ sau vài giờ nhậm chức.

Đồng USD có thời điểm tăng hơn 2%, đạt 150,47 Yên, mức cao nhất kể từ ngày 1/8. Cuối phiên, đồng bạc xanh vẫn tăng 1,87% lên 150,20 Yên, nếu giữ vững, đây sẽ là mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 12/5.

Đồng EUR đã tăng lên 176,25 Yên, mức cao nhất kể từ khi đồng tiền chung châu Âu được ra mắt vào năm 1999. Tuy nhiên, đồng tiền này nhanh chóng suy yếu so với đồng USD và Bảng Anh sau khi Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cùng toàn bộ nội các của ông đệ đơn từ chức vào thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi công bố danh sách nội các mới.

Đồng EUR chốt phiên giảm 0,26%, còn 1,171 USD, sau khi có thời điểm rơi xuống 1,1649 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 25/9. Đồng tiền chung cũng giảm so với đồng Bảng Anh, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 18/9. /.