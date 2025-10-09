(TBTCO) - Gia Lai vừa đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Công thương bổ sung quy định đối với khoáng sản nhập khẩu phục vụ chế biến sâu để xuất khẩu để tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp chế biến đá liên quan đến thủ tục xuất khẩu.

Công ty cổ phần Phú Tài (trụ sở tại 278 Nguyễn Thị Định, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai về giải quyết vướng mắc hàng xuất khẩu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng có nguồn gốc nhập khẩu.

Theo đó, Công ty cổ phần Phú Tài đề nghị UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ có hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất khẩu “khoáng sản có nguồn gốc nhập khẩu theo Tờ khai hải quan hợp pháp” để được phép xuất khẩu sau khi chế biến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Công ty cổ phần Phú Tài có văn bản xin tháo gỡ vướng mắc liên quan đến nhập khẩu nguyên liệu đá. Ảnh: Công ty Phú Tài.

Công ty cổ phần Phú Tài cũng như nhiều doanh nghiệp chế biến đá trên địa bàn tỉnh, hiện phải nhập khẩu nguyên liệu khoáng sản từ nước ngoài do nguồn cung trong nước ngày càng khan hiếm, chất lượng không đáp ứng yêu cầu.

Theo đó, Công ty cổ phần Phú Tài chủ yếu nhập khẩu các loại nguyên liệu gồm đá khối granite (mã HS 2516.12.10) và đá khối Marble (mã HS 2515.12.10). Các loại đá khối này được nhập từ các thị trường Ấn Độ, Na Uy, Campuchia, Brazil, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha.

Từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu hợp pháp này, doanh nghiệp tiến hành chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và thị hiếu của thị trường quốc tế. Bao gồm, hàng bia mộ (mã HS 6802.93.90); đá tấm granite bề mặt bóng; hàng gia công chế tác như lavabo, mặt bếp… (mã HS 6802.93.10).

Các sản phẩm này được doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sang những thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU), Rumani, Pháp, Ba Lan…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Gia Lai, đây đều là các thị trường có nhu cầu lớn, ổn định, qua đó góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương.

Công ty cổ phần Phú Tài đã nhập khẩu nguyên liệu và áp mã HS: 2515210 và HS: 2516210 có tờ khai hải quan đầy đủ và chứng từ hợp lệ. Sau đó, Công ty gia công chế biến thành sản phẩm hoàn thiện, một phần tiêu thụ nội địa và một phần xuất khẩu được khai báo và áp theo mã HS 68029310 và HS 68029110.

Tuy nhiên, đối với các mã HS nguyên liệu nhập khẩu và thành phẩm xuất khẩu nêu trên, hiện nay chưa có quy định công nhận nguồn gốc nhập khẩu là nguồn gốc hợp pháp để làm căn cứ xuất khẩu sau khi chế biến.

UBND tỉnh Gia Lai và doanh nghiệp cho rằng, vướng mắc này gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến và hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu; đồng thời làm hạn chế khả năng mở rộng thị trường, cản trở mục tiêu nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.

Mới đây, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngành đá trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương, Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp, báo cáo Chính phủ cho phép bổ sung các mã HS sản phẩm chế biến sâu sau vào Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu gồm 3 mã HS 6802.93.90 và HS 6802.93.10.

Lý giải về đề xuất, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc bổ sung này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương; góp phần nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, gia tăng giá trị xuất khẩu…

Đồng thời, việc đề xuất cũng phù hợp với định hướng tại Quyết định số 493/QĐTTg, ngày 19/4/2022 của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh “tăng tỷ trọng các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng”.