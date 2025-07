Gia Lai đẩy mạnh số hóa, cải cách hành chính để kinh tế phát triển bứt phá

(TBTCO) - Sau hợp nhất Bình Định và Gia Lai, tỉnh Gia Lai mới tập trung cải cách hành chính và chuyển đổi số, tối ưu hóa dịch vụ công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội với 135 xã, phường.

Xem cải cách hành chính là trụ cột

Cải cách hành chính là trụ cột để Gia Lai nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân hiệu quả. Tỉnh đặt mục tiêu cải thiện các chỉ số quan trọng như năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Cải cách hành chính (PAR), Sự hài lòng của người dân (SIPAS) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI).

Các giải pháp bao gồm đơn giản hóa thủ tục, phân cấp, phân quyền và nâng cao năng lực cán bộ. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, kiện toàn bộ máy là yếu tố then chốt để đảm bảo vận hành đồng bộ. Tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 135 xã, phường, đảm bảo mức tăng trưởng không thấp hơn chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh Gia Lai mới đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân. Ảnh: Lạc Nguyên

Các địa phương như Quy Nhơn, Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây được giao nhiệm vụ cụ thể, từ xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp, hỗ trợ sản xuất tại các khu công nghiệp như Nhơn Hội, Trà Đa, đến theo dõi các dự án trọng điểm như tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku hay đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu xây dựng quy hoạch phát triển tỉnh đến năm 2035, tầm nhìn 2050, tích hợp tiềm năng từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đến du lịch và thương mại, tạo động lực phát triển bền vững.

Để đảm bảo sự ổn định sau hợp nhất, tỉnh thành lập các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập tại 135 xã, phường, đồng thời ban hành quy chế làm việc rõ ràng. Công tác đào tạo cán bộ cấp xã được chú trọng, tập trung vào kỹ năng xử lý công việc, kiến thức pháp luật và ứng dụng công nghệ thông tin. Các chương trình tập huấn giúp xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thân thiện, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tỉnh cũng sắp xếp trụ sở, trang thiết bị và giải quyết chế độ cho cán bộ, đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh phân cấp, giao quyền chủ động cho cấp xã, phường trong giải quyết thủ tục hành chính. Nguyên tắc là mọi thủ tục thông thường được xử lý tại cơ sở, giảm phiền hà cho người dân.

Số hóa hành chính để tăng hiệu suất

Song song với cải cách hành chính, tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh số hóa tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, các trung tâm này thực hiện báo cáo ngày theo Nghị quyết 57 của Ban Chỉ đạo Trung ương, đảm bảo hoạt động minh bạch và thông suốt. Hệ thống VNPT iGate là công cụ cốt lõi, giúp đơn giản hóa quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ. Các chương trình tập huấn do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hướng dẫn cán bộ sử dụng Hệ thống VNPT iGate, số hóa hồ sơ và triển khai dịch vụ “Chứng thực điện tử”, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai – nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp. Quy trình này giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và tăng tính minh bạch nhờ tái sử dụng hồ sơ.

Tỉnh Gia Lai cũng đang đẩy mạnh số hóa tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Ảnh: Lạc Nguyên

Tại hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: "Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã phải hoạt động hiệu quả, với cơ sở vật chất và thiết bị đầy đủ".

Ông Giang yêu cầu các địa phương hoàn thiện quy trình nội bộ, thiết lập hệ thống theo dõi điện tử và huy động đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân. Việc bàn giao hồ sơ từ cấp huyện và xã cũ về chính quyền cấp xã mới được thực hiện cẩn trọng để tránh gián đoạn. Các vướng mắc trong triển khai Hệ thống VNPT iGate được yêu cầu báo cáo kịp thời để khắc phục. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ mà còn cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Sự hợp nhất giữa Bình Định và Gia Lai mở ra cơ hội để Gia Lai mới bứt phá, nhưng cũng đặt ra thách thức về quy hoạch và phát triển đồng bộ. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định: "Không được hòa tan cái riêng mà phải tạo nên cái chung mạnh hơn. Mỗi địa phương phải tự xác định vị trí, vai trò của mình trong bản đồ phát triển chung. Không có chỗ cho sự trì trệ hay đổ lỗi".

Theo đó, 135 xã, phường, đặc biệt 58 xã từ Bình Định, đã được giao chỉ tiêu phát triển cụ thể với kịch bản tăng trưởng rõ ràng theo từng tháng, quý. Các địa phương chậm triển khai hoặc thiếu năng lực sẽ bị kiểm điểm công khai, đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong quản lý.

Các địa phương như An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn được giao nhiệm vụ từ xây dựng cơ sở dữ liệu công nghiệp, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp như Gò Cây Duối, đến phát triển du lịch tại Thác Giáng Tiên, Đồi chè Gia Long hay Lễ hội du lịch săn mây An Toàn.

Tỉnh thành lập Văn phòng 2 tại khu vực Gia Lai để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước. Các địa phương chậm triển khai sẽ bị kiểm điểm công khai, đảm bảo tính kỷ luật. Quy hoạch tổng thể đến năm 2035, tầm nhìn 2050, sẽ phát huy tối đa lợi thế từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.