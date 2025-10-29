Bộ Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế tài chính cho phát triển khoa học, công nghệ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Bộ Tài chính thực hiện Chương trình hành động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Đưa ra đánh giá chung về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ Tài chính là một trong những bộ có nhiệm vụ và trách nhiệm hết sức to lớn. Từ việc xây dựng và hoàn thiện thể chế; bố trí cân đối nguồn ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực tài chính; hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành để phục vụ người dân và doanh nghiệp… đến đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số...

Họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Tài chính về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 ngày 8/10/2025. Ảnh: Đức Minh

Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Bộ đã rất tích cực, chủ động triển khai nhiều công việc. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm 2025, Bộ Tài chính đã triển khai 228 nhiệm vụ và đã hoàn thành 99 nhiệm vụ, trong đó nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết luận nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc, quyết liệt và rõ trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực: hoàn thiện thể chế, huy động và phân bổ nguồn lực, hiện đại hóa quản lý tài chính công, phát triển hạ tầng số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực, tinh thần chủ động và quyết tâm cao của các đơn vị trong toàn ngành, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, nhiều nội dung mới và chưa có tiền lệ.

Cho biết về các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng cho biết, ngoài khối lượng công việc rất lớn được giao lên tới 122 nhiệm vụ (chưa kể các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 45-TB/TGV và các Thông báo tiếp theo), Bộ Tài chính đã chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi thêm một số Luật thuộc lĩnh vực tài chính (cộng với 2 Luật được giao từ trước là Luật Thuế Thu nhập cá nhân, Luật Quản lý thuế), dự kiến lên tới 11 Luật. Đồng thời, Bộ Tài chính phải tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật và thực hiện tốt các công việc thường xuyên của ngành tài chính.

Do đó, để hoàn thiện thể chế, tháo gỡ “điểm nghẽn” chính sách cho đổi mới sáng tạo trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao các vụ, cục chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo luật và văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo khung pháp lý đồng bộ, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế đánh giá tổng thể tình hình hoàn thiện pháp luật để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, đề xuất giải pháp tháo gỡ những “điểm nghẽn” thể chế trong lĩnh vực tài chính, đầu tư.

Các đơn vị chức năng như Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Cục Quản lý đấu thầu, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC)… phải chủ động tham mưu cơ chế tài chính mới nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cũng tại Thông báo kết luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra yêu cầu về việc bố trí dự toán năm 2026 và bổ sung kinh phí năm 2025 cho phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các đơn vị phải đồng thời xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá và báo cáo tiến độ giải ngân phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong phát triển ngành tài chính hiện đại, theo đó, Bộ trưởng giao Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số chủ trì xây dựng Chiến lược dữ liệu và Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Tài chính, bám sát yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống theo đúng quy định.

Bộ trưởng giao Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước khẩn trương triển khai các dự án “Hệ thống công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số”, “Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và yêu cầu Chuyển đổi số trong công tác quản lý Thuế”, “Hệ thống thông tin Ngân sách và Kế toán nhà nước số” đảm bảo tiến độ đã giao tại Thông báo số 522/TB-BTC ngày 29/6/2025.

Cùng với đó, các đơn vị cũng được yêu cầu số hóa quy trình nội bộ, rút ngắn thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Từ nay đến cuối năm không còn nhiều thời gian, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành rất lớn, do đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các Thứ trưởng theo các lĩnh vực được phân công phụ trách, từng thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục bám sát các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, các kế hoạch của Ban Chỉ đạo trung ương, thông báo kết luận của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trung ương, các Nghị quyết của Chính phủ, tập trung tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đồng thời, các đơn vị phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm công việc, cố gắng không để tình trạng chậm muộn thêm các nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị được giao chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về chất lượng, tiến độ và nội dung công việc, coi kết quả thực hiện là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm./.