Bộ Tài chính triển khai nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57

(TBTCO) - Trong triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính thuộc nhóm bộ triển khai nghiêm túc nhất, với kết quả rõ nét và tỷ lệ hoàn thành cao hàng đầu.

Chiều 8/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc Họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Tài chính về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06.

Cân đối đầy đủ nguồn ngân sách nhà nước

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước tại cuộc họp, Bộ Tài chính là một trong những đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ nhất (đến nay là 228/tổng thể 1008 nhiệm vụ) trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cuộc họp diễn ra chiều 8/10. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 57, ban hành đầy đủ Kế hoạch hành động, Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, quy chế hoạt động, giao đầu việc, trách nhiệm tới từng Lãnh đạo bộ, từng thủ trưởng đơn vị…

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã rất nỗ lực và đạt được nhiều kết quả, trong đó có những vấn đề rất mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Đến nay, về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu; đảm bảo cân đối đầy đủ nguồn ngân sách nhà nước và trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí cho bộ, ngành, địa phương ngay khi nhận được đề xuất của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nội vụ. Hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng mục tiêu sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp...

Theo Vụ Ngân sách nhà nước, việc đăng ký vốn của bộ, ngành, địa phương rất chậm, chưa chủ động. Đến nay mới trình bổ sung được 30% số 25.000 tỷ đồng cân đối tăng thêm năm 2025 cho khoa học công nghệ, cũng như chưa đề xuất dự toán năm 2026, nên có thể không kịp trình Quốc hội. Hơn nữa, các dự án đăng ký có quy mô rất nhỏ.

Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn có một số nhiệm vụ chậm muộn. Nguyên nhân chủ yếu khối lượng công việc rất lớn, cập nhật thường xuyên theo các Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Trung ương và nhiều nhiệm vụ chi đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; nhiệm vụ có tính liên ngành, phụ thuộc vào bộ, ngành, địa phương khác.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: Trần Nam

Bộ Tài chính có tỷ lệ hoàn thành cao hàng đầu

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị trong Bộ Tài chính đã trình bày cụ thể về kết quả, tiến độ, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã lắng nghe, đánh giá và có các chỉ đạo cụ thể để đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, với khối lượng công việc lớn và nhiều lĩnh vực cùng lúc, một số nhiệm vụ có chậm tiến độ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính thuộc nhóm bộ triển khai nghiêm túc nhất, với kết quả rõ nét và tỷ lệ hoàn thành cao hàng đầu.

Đối với các vướng mắc đang tồn tại, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị khi báo cáo cần nêu rõ nguyên nhân chậm, muộn, không nên “lờ mờ”, bởi việc nêu cụ thể sẽ giúp Ban Chỉ đạo có chỉ đạo đúng và kịp thời. Một số nhiệm vụ lập pháp tuy chưa hoàn thành đúng hạn nhưng được chấp nhận do cần phải chờ Quốc hội xem xét thông qua.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh, công tác triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tài chính đã có chuyển biến tích cực, nhất là trong các vấn đề về tài chính. Những vướng mắc hiện nay chủ yếu thuộc khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu. Ảnh: Trần Nam

Ngoài ra, theo Thứ trưởng, có tình trạng một số đơn vị đã hoàn thành nhưng chưa cập nhật kịp thời, dẫn đến bị liệt kê vào nhóm “chậm muộn”. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị không để tái diễn tình trạng này, coi đây là nhiệm vụ phải xử lý triệt để. Các nhiệm vụ trong khả năng và thẩm quyền của Bộ không được phép chậm trễ nếu không có lý do chính đáng.

Thống nhất và đánh giá cao các báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh, các nhiệm vụ hiện nay mới chỉ là bước đầu, trong thời gian tới sẽ còn nhiều nhiệm vụ phát sinh, đòi hỏi Bộ phải có đầu mối theo dõi, kiểm soát tiến độ, tổng hợp báo cáo thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu. Ảnh: Trần Nam

Khắc phục mọi nguyên nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai tích cực các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 và Đề án 06, trong bối cảnh cùng lúc phải thực hiện nhiều công việc lớn như sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền các cấp, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, cũng như bố trí nguồn lực cho các sự kiện trọng đại, ứng phó thiên tai, bão lũ. Dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, Bộ vẫn cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng nêu rõ.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, vẫn còn một số nội dung bị đánh giá là chậm, cần nỗ lực hơn nữa. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ, báo cáo giải trình kịp thời, không để tồn đọng; các nhiệm vụ đã hoàn thành cần cập nhật đầy đủ vào báo cáo tổng hợp. “Nhiệm vụ đã giao cho chúng ta thì không có lý do khách quan, phải khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ rà soát lại thành phần Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc để bảo đảm phù hợp thực tế; đồng thời yêu cầu các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo sát sao từng nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Nam

Về công tác thể chế, Bộ trưởng giao các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền hai dự án luật được giao là Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế trong kỳ họp thứ 10 Quốc hội; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các thể chế liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cục Thống kê được giao nghiên cứu, đề xuất phương pháp đánh giá, đo lường đóng góp của các lĩnh vực này vào tăng trưởng kinh tế. Cục Doanh nghiệp tư nhân, Cục Doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị thuế, hải quan cung cấp dữ liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu.

Đối với các nhiệm vụ còn lại, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, theo dõi tiến độ, chịu trách nhiệm về chất lượng, kịp thời báo cáo Thứ trưởng phụ trách hoặc Bộ trưởng khi có khó khăn, vướng mắc để được hỗ trợ, xử lý. Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh tinh thần phải thống nhất trong phát ngôn và điều hành các nội dung công việc của Bộ để công việc đạt hiệu quả cao nhất.