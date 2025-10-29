Cơ quan, địa phương nào đang được thực hiện quy định thu nhập tăng thêm?

(TBTCO) - Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/7/2023 đến nay, mức lương cơ sở của cán bộ, công chức thuế, hải quan bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất cần chế độ đãi ngộ cho công chức quản lý thuế, hải quan để công chức yên tâm công tác, phòng chống tham nhũng, hạn chế tiêu cực.

Dẫn chiếu quy định hiện hành, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, đã có cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với một số địa phương, cơ quan Trung ương như: (1) Cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với công chức TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, TP. Hà Nội theo Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, TP. Hải Phòng theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 (chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động); (2) Chi khen thưởng, động viên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thanh tra không vượt quá 1,0 lần tiền lương ngạch, bậc, chức vụ tại Luật Thanh tra và Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15; (3) Hỗ trợ mức thu nhập tăng thêm hàng tháng bằng 0,8 lần lương ngạch, bậc và các khoản phụ cấp của 4 Văn phòng Trung ương.

Cần chế độ đãi ngộ cho công chức để công chức yên tâm công tác, phòng chống tham nhũng, hạn chế tiêu cực. Ảnh: TL

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với công chức theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Trong đó, tại khoản 5 Điều 9 Nghị quyết quy định bố trí ngân sách Thành phố để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, người lao động thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù và một số cơ quan trung ương trên địa bàn Thành phố, theo hiệu quả công việc ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý”.

Bộ Tài chính cho rằng, với việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan ở địa phương, cùng với việc luân chuyển công tác theo quy định thì các công chức phải công tác xa nhà, phát sinh các chi phí đi lại, sinh hoạt, thuê nhà… tại nơi công tác. Do đó, rất cần chế độ đãi ngộ cho công chức quản lý thuế để công chức yên tâm công tác, phòng chống tham nhũng, hạn chế tiêu cực.

Còn cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với công chức TP. Hà Nội được thực hiện theo Luật Thủ đô số 39/2024/QH15. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 35 Luật Thủ đô đưa ra quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi đã bảo đảm đủ nguồn để thực hiện cải cách tiền lương cho cả thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm các chính sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội do trung ương ban hành để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này; tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thành phố”.

Cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với công chức TP. Hải Phòng được theo Nghị quyết số 226/2025/QH15. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 8 Nghị quyết quy định thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể do Thành phố quản lý theo hiệu quả công việc với mức không quá 0,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.”

Đối với Thanh tra Chính phủ, cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với cơ quan Thanh tra được thực hiện theo Luật Thanh tra năm 2025. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 59 “Cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra”.

Tại Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH15 tại khoản 4 Điều 6 quy định chi khen thưởng, động viên tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mức chi khen thưởng, động viên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thanh tra không vượt quá 1,0 lần tiền lương ngạch, bậc, chức vụ theo quy định của pháp luật…”./.