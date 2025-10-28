HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,9%

Với mức tăng trưởng quý III/2025 đạt 8,2%, Việt Nam trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7,9% cho năm 2025 và 6,7% cho năm 2026.

Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC vừa phát hành báo cáo “Vietnam at a glance – Không ngừng sải bước” với những nhận định lạc quan về kinh tế Việt Nam.

Việt Nam tăng trưởng vượt trội trong quý III

Theo báo cáo, sau sự tăng tốc trong quý II, các nước ASEAN vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III. Tuy nhiên, mức tăng đáng ngạc nhiên 8,2% của Việt Nam trong quý III là “riêng một đẳng cấp”. Kết quả này cao hơn hẳn kỳ vọng của thị trường là 7,2% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam một lần nữa trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Điều bất ngờ lớn nhất, theo chuyên gia HSBC, chính là sự vững vàng của những ngành có xu hướng giao thương bên ngoài, thể hiện ở mảng sản xuất và thương mại. Mặc dù môi trường thương mại biến động khôn lường, sản xuất công nghiệp quý III đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại cũng tiếp tục bùng nổ với xuất khẩu và nhập khẩu cùng tăng trưởng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng khích lệ hơn cả là thặng dư thương mại Việt Nam cao hơn gấp đôi, lên 3 tỷ USD trong quý III so với nửa đầu năm 2025. Điều này cho thấy Việt Nam đã tăng thặng dư thương mại với các đối tác thương mại khác ngoài Mỹ, mặc dù Mỹ vẫn là điểm đến lớn nhất của hàng xuất khẩu từ Việt Nam với một phần ba tổng thị phần.

Trong đó, động lực chủ đạo của thương mại chính là sản phẩm điện tử. Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ vẫn tiếp tục tăng cho thấy một xu hướng khác đã được quan sát thấy trên toàn châu Á: các nền kinh tế liên quan nhiều đến công nghệ đang hưởng lợi từ nhu cầu về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng cao, mang lại một hệ thống hỗ trợ cứng cáp cho thương mại.

Bên cạnh sự vững vàng trong thương mại, báo cáo chỉ ra lĩnh vực dịch vụ tiếp tục chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu bán lẻ liên quan đến tiêu dùng cuối cùng cũng chứng kiến nhiều cải thiện ý nghĩa. Doanh thu bán lẻ quý III tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, thu hẹp khoảng cách với xu hướng trước đại dịch xuống chỉ còn 3% so với mức 10% tại thời điểm đầu năm 2025.

Trong khi đó, các lĩnh vực liên quan đến du lịch, bao gồm vận tải và lưu trú, cũng đang chứng kiến sự bùng nổ không ngừng. Việt Nam giờ đây đã trở thành điểm đến yêu thích mới của khách du lịch Trung Quốc và đang dẫn đầu ASEAN về phục hồi du lịch.

Sau khi đón 15 triệu khách du lịch tính đến quý III, Việt Nam đang chứng kiến mức độ quay lại của du khách tương đương 120% của mức năm 2019. Mặc dù Việt Nam không phụ thuộc vào du lịch nhiều như các quốc gia khác như Thái Lan, tuy nhiên, khả năng cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực du lịch phần nào có thể “che chở” Việt Nam trước những thách thức trong thương mại hàng hóa.

Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi từ căng thẳng thương mại

Bên cạnh yếu tố cung của nền kinh tế, yếu tố cầu cũng quan trọng không kém. Trong quý III, tiêu dùng thực tế đã tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước, còn đầu tư thực tế tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Việc tập trung đẩy nhanh tiến độ những siêu dự án hạ tầng được coi là một ưu tiên. Đây là cơ hội để cải thiện tăng trưởng hơn nữa bởi tính đến quý III, tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 50% kế hoạch giao đầu năm.

Cùng với đầu tư công, FDI vẫn là một động lực chính tiếp sức cho tăng trưởng của Việt Nam. Tổng vốn FDI quý III tăng 15% so với cùng kỳ năm trước nhưng vốn FDI đăng ký mới giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là cơ cấu danh mục FDI của Việt Nam đã có sự thay đổi trong năm nay.

Năm 2024, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục là ba nhà đầu tư lớn nhất. Tuy nhiên, hiện nay Singapore và Trung Quốc đại lục mỗi nước chiếm khoảng một phần tư vốn FDI mới trong khi thị phần của Hàn Quốc lại suy giảm và thế vào chỗ đó là Mỹ. Hay nói cách khác, bất chấp những biến động thương mại, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp tục rót vốn đầu tư vào Việt Nam.

Sau các cuộc đàm phán, giờ đây toàn bộ các thị trường mới nổi của ASEAN đều quay trở lại “vạch xuất phát” như nhau, cùng đối diện với mức thuế quan “19 - 20%”. Những nước nào đang hưởng lợi từ căng thẳng thương mại sẽ tiếp tục hưởng lợi, chẳng hạn như Malaysia và Việt Nam.

Trong khi tăng trưởng cao, HSBC đánh giá lạm phát của Việt Nam phần lớn vẫn trong tầm kiểm soát. Mặc dù đà lạm phát tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ tháng trước, lạm phát toàn phần tháng 9 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Động lực chính vẫn là giá thực phẩm tăng cao do nhu cầu tăng trong những ngày lễ Quốc Khánh và giá xăng tăng. Lạm phát lõi vẫn ổn định ở mức 3,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức trần lạm phát “4,5 - 5%” của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh lạm phát không còn là vấn đề đáng lo ngại, Ngân hàng Nhà nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng tín dụng cuối tháng 8 chứng kiến mức tăng vọt lên đến 20% so với cùng kỳ năm trước đi đúng tiến độ kỳ vọng tăng trưởng cả năm đạt 19 - 20% của Ngân hàng Nhà nước, cao hơn mục tiêu ban đầu là 16%./.