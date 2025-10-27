(TBTCO) - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã khẳng định như vậy tại ​Hội thảo “Nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam qua ứng dụng công nghệ số và kết nối thị trường toàn cầu - Go Digital, Go Global” diễn ra sáng 27/10 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức.

Theo ông Phú, công nghệ số và thương mại điện tử đã, đang trở thành động lực tăng trưởng mới cho xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng trên toàn thế giới, giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả quảng bá và giá trị thương hiệu.

Cục Xúc tiến thương mại đang đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều chương trình hỗ trợ cụ thể như kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước, tổ chức đào tạo nhân lực số, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo vào quy trình xúc tiến thương mại.

“Thông qua các hoạt động trong chương trình Go Digital – Go Global, chúng tôi mong muốn tạo nên một hệ sinh thái xuất khẩu thông minh, giúp doanh nghiệp Việt không chỉ bán hàng mà còn xây dựng được thương hiệu Việt uy tín, bền vững trên thị trường quốc tế” - lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh.

Chuyển đổi số - chìa khóa nâng tầm doanh nghiệp Việt. Ảnh TL

Ông Vũ Bá Phú cho biết thêm, thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng để thúc đẩy đào tạo, chia sẻ dữ liệu thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới.

Hội thảo “Go Digital - Go Global” được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Bên cạnh các phiên tham luận chuyên sâu về xu hướng thị trường, hội thảo còn là dịp để doanh nghiệp Việt gặp gỡ đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất khẩu qua nền tảng số. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ vốn gặp khó khăn trong việc tiếp cận kênh phân phối toàn cầu đã được tư vấn, giới thiệu giải pháp thương mại điện tử phù hợp với từng lĩnh vực sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng kênh xuất khẩu, chương trình còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng năng lực số cho doanh nghiệp Việt, góp phần thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường toàn cầu./.