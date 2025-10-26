(TBTCO) - Với sức hút từ hoạt động trình diễn, trải nghiệm và kết nối giao thương, “Tinh hoa Thu Hà Nội” đang phát huy vai trò điểm nhấn của Hội chợ Mùa Thu 2025. Lượng khách ổn định, tín hiệu đơn hàng tích cực cùng sự chuẩn bị bài bản của các nghệ nhân, cho thấy dư địa lớn của sản phẩm thủ công Hà Nội trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sôi động hoạt động trình diễn, trải nghiệm

Ngày 26/10, hàng loạt hoạt động sôi động diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Chương trình sự kiện được bố trí xuyên suốt từ sáng đến tối, kết hợp hài hòa giữa thể thao, văn hóa nghệ thuật và hoạt động xúc tiến thương mại. Ngay từ sáng sớm hàng nghìn người dân đã nô nức đổ về khu vực tổ chức để tham quan, mua sắm và trải nghiệm các không gian trưng bày, trình diễn đặc sắc.

Từ 9h00 - 9h10, phần biểu diễn Aerobic sôi động của các vận động viên trẻ đã mang đến bầu không khí khởi động tươi mới, rộn ràng tại khu vực sân khấu chính. Từ 9h30 - 11h30, lễ khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam 2025 đã diễn ra, quy tụ đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế cửa và nội thất. Đây là một trong những hoạt động thương mại trọng điểm mở màn cho chuỗi sự kiện của hội chợ năm nay.

Hoạt động trải nghiệm của các em nhỏ tại hội chợ.

Từ 13h00 - 13h10, Cục Thể dục thể thao tổ chức biểu diễn các bài quyền, binh khí và đối luyện môn Wushu. Những màn trình diễn đậm chất võ thuật hứa hẹn mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả.

Tiếp nối chương trình, từ 13h15 - 14h30, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn.

Không khí trẻ trung và hiện đại được khuấy động vào cuối buổi chiều với màn biểu diễn thời trang thể thao diễn ra từ 14h45 - 14h55. Ngay sau đó, từ 15h10 - 16h00, chương trình livestream thi đấu game Audition sẽ mang lại màu sắc trẻ trung, hiện đại cho hội chợ.

Từ 19h00 - 21h00, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức tại sân khấu trung tâm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ mang đến những tiết mục được đầu tư công phu, góp phần tạo điểm nhấn cho sự kiện.

Đặc sắc không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội”

Đặc biệt, không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” ở Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 đã trở thành điểm nhấn, thu hút khách bằng trình diễn gốm Bát Tràng, tò he và mỹ nghệ sừng.

Tại gian hàng trình diễn gốm sứ Bát Tràng trong không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội”, dòng người liên tục dừng chân theo dõi các công đoạn tạo hình, khắc họa và hoàn thiện sản phẩm. Nghệ nhân Phùng Quang Đăng cho biết sự quan tâm lớn của công chúng không chỉ mang lại niềm tự hào cho làng nghề mà còn mở ra kỳ vọng rõ rệt về đơn hàng và các kết nối dài hạn sau hội chợ.

Nghệ nhân Phùng Quang Đăng chia sẻ: “Tôi kỳ vọng sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm nặn gốm trực tiếp, từ xoay bàn xoay, tạo khối, khắc họa tiết, qua đó hiểu rõ hơn về chất đất Bát Tràng, men rạn đặc trưng. Gian hàng của chúng tôi có trình diễn tạo sản phẩm theo khung giờ cố định, bán sản phẩm tại chỗ cùng mã QR đặt hàng và ưu đãi sau sự kiện, nhằm biến hứng thú của người xem thành đơn hàng cụ thể”.

Không gian “Tinh hoa Hà Nội” năm nay quy tụ khoảng 30 nghệ nhân và thợ giỏi biểu diễn các nghề truyền thống của Thủ đô, tạo nên bức tranh sinh động về bản sắc sáng tạo của người Hà Nội.

Cùng với gốm Bát Tràng, gian hàng tò he tại “Tinh hoa Thu Hà Nội” sáng 26/10 cũng luôn kín khách, đặc biệt khi nghệ nhân trình diễn cách nặn tò he. Nhiều em nhỏ chăm chú theo dõi từng động tác nặn hình, thích thú chụp ảnh và đặt làm theo yêu cầu, không ít du khách nước ngoài cũng dừng lại, trao đổi về chất liệu an toàn và ý nghĩa văn hóa của món đồ chơi dân gian.

Khu trình diễn nặn tò he của nghệ nhân Đặng Thường hút người xem.

Tại gian trưng bày của nghệ nhân Nguyễn Văn Sử, chủ cơ sở mỹ nghệ sừng Mười Sử (làng nghề Thụy Ứng, xã Thường Tín, TP. Hà Nội) cũng tấp nập khách ra vào. Nghệ nhân Nguyễn Văn Sử cho biết đây là dịp quý để quảng bá nghề truyền thống và gặp gỡ những người yêu sản phẩm thủ công.

“Với riêng tôi, một người làm nghề chế tác sừng, đây không chỉ là dịp bán sản phẩm, mà còn là dịp kể câu chuyện nghề, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tôi mong hội chợ sẽ trở thành cầu nối để sản phẩm thủ công có thêm đơn hàng, thêm du khách tìm đến làng nghề Thụy Ứng, giúp nghề không chỉ sống trong ký ức mà còn phát triển trong đời sống hiện đại”- ông Sử nói.

Theo các nghệ nhân, “Tinh hoa Thu Hà Nội” không chỉ là khu trưng bày, trình diễn, mà còn là không gian kết nối giữa người làm nghề, người tiêu dùng và đối tác thị trường. Lượng khách lớn, sự quan tâm dành cho trải nghiệm trực tiếp, cùng các phương thức bán hàng linh hoạt như trình diễn, bán tại chỗ, quét mã QR đặt hàng… đang tạo nền tảng để các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ Hà Nội đến gần hơn với công chúng, mở rộng kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất-2025 hứa hẹn trở thành cú hích để nghề truyền thống vừa được gìn giữ, vừa phát triển bền vững trong đời sống đương đại.