Sacombank báo lãi gần 11.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay vượt 600 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2025 gần 11.000 tỷ đồng, tăng 35,8% cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi thuần tăng mạnh, chi phí hoạt động được kiểm soát và dự phòng giảm. Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực khi tổng tài sản “về đích” sớm; dư nợ cho vay vượt 600 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%; ngân hàng cũng đang bước vào giai đoạn "nước rút" của tiến trình tái cơ cấu.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã Ck: STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, lợi nhuận trước thuế của Sacombank quý III/2025 đạt 3.657 tỷ đồng, tăng mạnh 32,9% cùng kỳ, đưa lãi trước thuế 9 tháng 2025 lên 10.988 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng lớn nhất đến từ thu nhập lãi thuần, nguồn đóng góp 87% thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng, tăng 15,7% cùng kỳ lên 21.323 tỷ đồng.

Song song đó, thu nhập ngoài lãi duy trì đà tăng 7% cùng kỳ. Trong đó, hoạt động dịch vụ đem lại lãi thuần 2.320 tỷ đồng, tăng 6,3% cùng kỳ, góp phần bù đắp cho mức giảm của hoạt động kinh doanh ngoại hối, thu nhập khác. Nhờ vậy, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank đạt 24.362 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Sacombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 9 tháng 2025 đạt 24,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, cao hơn đáng kể mức tăng lợi nhuận trước thuế (35,8%). Nhờ chi phí hoạt động được tiết chế, chi phí dự phòng giảm 8,1% tạo lực đẩy giúp lợi nhuận trước thuế của Sacombank bật tăng gần 36%, lên 10.988 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, ngân hàng kiểm soát tốt chi phí hoạt động khi chỉ tăng 3,6%, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu, giúp hệ số CIR (tỷ lệ chi phí/thu nhập) cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 8,1%, xuống 2.152 tỷ đồng.

Trong báo cáo phân tích về Sacombank, nhóm phân tích nhiều công ty chứng khoán cho rằng, khả năng cao là Sacombank đã ghi nhận phần lớn khoản thu từ việc bán nợ tại dự án khu công nghiệp Phong Phú.

Việc thu hồi và xử lý dứt điểm các khoản tồn đọng không chỉ giúp Sacombank giải phóng một phần tài sản kéo dài nhiều năm, mà còn mang lại dòng tiền đáng kể trong năm 2025. Đây cũng được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình 10 năm sau sáp nhập Southern Bank, đánh dấu giai đoạn Sacombank dần hoàn tất tái cơ cấu, tháo gỡ những “nút thắt” cuối cùng và mở ra cơ hội tăng vốn, chia cổ tức cho cổ đông.

Dù vậy, nợ nhóm 2 có xu hướng tăng, Sacombank trích lập thêm 4.600 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng. Điều này giúp tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng lên 93,3%, cao hơn 18,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ và 17,8 điểm phần trăm so với quý trước, qua đó củng cố bộ đệm an toàn tài chính.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của Sacombank đạt 848.942 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm và hoàn thành 103,5% kế hoạch năm (819.800 tỷ đồng). Trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng 9 tháng đạt 12,4% lên 606.048 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực khi xét đến đặc thù hoạt động tập trung tại khu vực phía Nam, nơi tăng trưởng tín dụng chậm hơn phía Bắc và ngân hàng không ưu tiên đạt mức tăng trưởng tín dụng mạnh như các ngân hàng khác.

Cùng với đó, tiền gửi khách hàng tăng 13,1% trong khi tổng nguồn vốn huy động (bao gồm tiền gửi và giấy tờ có giá) tăng 12,6%, tương ứng với tốc độ tăng của tín dụng. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) chiếm 15,5% trong quý III/2025, đạt khoảng 99 nghìn tỷ đồng.

Song song với củng cố nền tảng tài chính, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), sinh trắc học và thanh toán không tiếp xúc. Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ mới được ra mắt, không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần định hình xu hướng tiêu dùng tài chính hiện đại và phát triển các giải pháp ngân hàng xanh./.