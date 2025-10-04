Tỷ giá USD hôm nay (4/10): Thế giới suy yếu, thị trường tự do biến động trái chiều

Sáng ngày 4/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.162 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,14%, hiện ở mức 97,71.

Đồng USD suy yếu do lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa lâu dài. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.954 VND/USD - 26.370 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.170 - 26.420 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.170 đồng 26.420 đồng Vietinbank 26.020 đồng 26.420 đồng BIDV 26.200 đồng 26.420 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.030 - 30.980 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.169 đồng 31.760 đồng Vietinbank 30.117 đồng 31.827 đồng BIDV 30.529 đồng 31.709 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.76 đồng 183.73 đồng Vietinbank 174.70 đồng 184.40 đồng BIDV 175.71 đồng 183.38 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 4/10/2025 giảm 5 đồng chiều mua và tăng 10 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.610 - 26.700 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 97,71, giảm 0,14%.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đồng bạc xanh suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, khi tình trạng bất ổn liên quan đến việc chính phủ tạm ngừng hoạt động phủ bóng triển vọng kinh tế và khiến việc công bố một số dữ liệu then chốt, như báo cáo việc làm phi nông nghiệp, bị trì hoãn.

Trên thị trường châu Á, đồng Yên Nhật lùi nhẹ khỏi mức đỉnh trong tuần, trong khi giới đầu tư cân nhắc bước đi tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trước thềm cuộc bầu cử lãnh đạo đảng cầm quyền vào cuối tuần này.

Tại châu Âu, đồng EUR tăng 0,2% lên 1,1743 USD trong phiên giao dịch cuối buổi chiều, hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong vòng một tháng.

So với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm 0,3% xuống 0,7951 Franc, mất 0,4% trong cả tuần, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 8.

Đồng USD cũng giảm so với đồng Bảng Anh, khi đồng tiền này tăng 0,3% lên 1,3479 USD, ghi nhận mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ ngày 11/8.

Ở các cặp tiền tệ khác, đồng USD nhích nhẹ 0,1% so với đồng Yên Nhật, lên 147,41 Yên, sau khi có lúc giảm tới 0,4% trong phiên. Tính chung cả tuần, đồng bạc xanh tăng 1,4% so với Yên, mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 5./.