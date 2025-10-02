Giá vàng hôm nay (2/10): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng nay, đà tăng của giá vàng thế giới đã rút ngắn. Trong nước, thời điểm hiện tại, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp đều chỉnh tăng ở 2 chiều mua và bán so với phiên sáng 1/10. .

S áng 2/10, giá vàng giao ngay trên Kitco niêm yết tại mốc 3.861,07 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:34:48 sáng 2/10, giá vàng giao ngay trên Kitco niêm yết tại mốc 3.861,07 USD/oune, tăng 15,33 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,4% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện tại tại Vietcombank , giá vàng thế giới có giá khoảng 122,085 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.584 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,95 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 2/10, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng vàng miếng thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 135,6 triệu đồng/lượng (tăng 2,3 triệu đồng/lượng), bán ra ở mức 138,4 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ. Cụ thể, thương hiệu SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,8 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn ở mốc 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng (tăng 2,7 triệu đồng/lượng) và bán ra với giá 135,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,7 triệu đồng/lượng)./.