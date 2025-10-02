Giá vàng hôm nay (2/10): Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng

|Sáng 2/10, giá vàng giao ngay trên Kitco niêm yết tại mốc 3.861,07 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:34:48 sáng 2/10, giá vàng giao ngay trên Kitco niêm yết tại mốc 3.861,07 USD/oune, tăng 15,33 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,4% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện tại tại Vietcombank , giá vàng thế giới có giá khoảng 122,085 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.584 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 123,95 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 2/10, các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Riêng vàng miếng thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 136,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Phú Quý thu mua vàng miếng với giá 135,6 triệu đồng/lượng (tăng 2,3 triệu đồng/lượng), bán ra ở mức 138,4 triệu đồng/lượng (tăng 1,6 triệu đồng/lượng).
Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,4 triệu đồng/lượng.
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ. Cụ thể, thương hiệu SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 131,8 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 133 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn ở mốc 132 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý mua vào ở mức 133,3 triệu đồng/lượng (tăng 2,7 triệu đồng/lượng) và bán ra với giá 135,3 triệu đồng/lượng (tăng 1,7 triệu đồng/lượng)./.