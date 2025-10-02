Ngày 2/10: Giá heo hơi giảm tại một số tỉnh thuộc miền Trung và miền Nam

Giá heo hơi hôm nay (2/10) có xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh thuộc miền Trung và miền Nam. Tại miền Bắc tiếp tục duy trì mức giá ổn định. Hiện nay, giá heo hơi trên cả nước dao động từ 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay giảm rải rác nhiều nơi. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang, không có sự thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn duy trì ở mức 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hà Nội tiếp tục neo ở ngưỡng cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Sơn La tiếp tục thu mua heo hơi với giá thấp nhất miền Bắc là 54.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ ở Lâm Đồng. Theo đó, địa phương này ghi nhận mức giảm 1.000 đồng, hiện còn 56.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đồng loạt duy trì giá 54.000 đồng/kg. Hà Tĩnh tiếp tục là nơi có giá thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa giữ mức 55.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay giảm tại một vài nơi. Cụ thể, giá heo tại An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng, lần lượt xuống còn 56.000 đồng/kg, 56.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 57.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Cần Thơ ổn định ở mức 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại miền Nam hôm trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg./.