Chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý dự trữ quốc gia

(TBTCO) - Thời gian qua, Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc; hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; góp phần cải cách hành chính ngành tài chính; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng hiệu quả công việc, cải thiện thời gian làm việc

Trong giai đoạn vừa qua, với sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, việc đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Cục Dự trữ Nhà nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; từng bước hình thành hệ thống thông tin xuyên suốt từ cấp cơ sở đến trung ương trong phạm vi toàn hệ thống.

Theo Ban Công nghệ thông tin (Cục Dự trữ Nhà nước), từ đầu năm đến nay, trên cơ sở các nhiệm vụ dự toán được giao năm 2025, Ban đã xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai từng nhiệm vụ cụ thể. Kết quả sau triển khai đã đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các đơn vị hoạt động ổn định, thông suốt phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung toàn ngành.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II triển khai giám sát tập trung hệ thống kho dự trữ quốc gia qua hệ thống camera. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, Cục duy trì, nâng cấp mở rộng các ứng dụng nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện thời gian làm việc, cải tiến hoàn thiện hệ thống các quy trình nghiệp vụ (quản lý tài chính, quản lý vật tư hàng hóa, quản lý văn bản điều hành, quản lý tài sản). Đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tổ chức xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, nền tảng họp trực tuyến và sử dụng chữ ký số để giải quyết văn bản trên môi trường số.

Đảm bảo việc truyền tải thông tin giữa các đơn vị Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các đơn vị trong toàn hệ thống thuộc Cục Dự trữ Nhà nước cơ bản được đầu tư hoàn thiện. Hệ thống mạng của các đơn vị được triển khai kết nối với Hạ tầng truyền thông của ngành Tài chính đảm bảo việc truyền tải thông tin giữa các đơn vị của Cục Dự trữ Nhà nước với các đơn vị khác trong ngành Tài chính. Các giải pháp về an toàn thông tin, an ninh mạng, các phần mềm ứng dụng cũng đã được triển khai trong toàn hệ thống và trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu lực, hiệu quả mang lại kết quả rõ rệt.

Ngoài ra, Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã triển khai các giải pháp và dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng từng bước hoàn thiện triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. Triển khai hệ thống họp trực tuyến và mở rộng hệ thống camera giám sát để đảm bảo công tác an ninh, an toàn vùng kho dự trữ quốc gia; đảm bảo hoạt động ổn định của hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, mạng LAN, WAN, Internet cho các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Dự trữ Nhà nước vẫn còn một số tồn tại. Hạ tầng công nghệ thông tin của một số đơn vị đầu tư nhiều năm trở về trước đến nay chưa được nâng cấp, các thiết bị đầu tư chưa đồng bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các phần mềm được triển khai một cách riêng lẻ từ nhiều năm, thiếu tính kết nối giữa các hệ thống, các phần mềm mới chỉ là công cụ hỗ trợ cho các cán bộ nghiệp vụ quản lý thông tin dữ liệu của một số nghiệp vụ cụ thể. Cơ sở dữ liệu của các ứng dụng rời rạc, chưa kết nối liên thông và chia sẻ để khai thác hiệu quả, chưa hình thành nền tảng số dùng chung.

Hướng tới hình thành Cục Dự trữ số

Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số đáp ứng các mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số mà Chính phủ và Bộ Tài chính đã đặt ra cho giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030.

Theo đó, chuyển đổi số trong Cục Dự trữ Nhà nước đồng bộ với định hướng của Chính phủ, Bộ Tài chính và phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính, hướng tới hình thành Cục Dự trữ số, vận hành thông minh, tích hợp và kết nối.

Để triển khai đạt mục tiêu chuyển đổi số đặt ra, Ban Công nghệ thông tin cho biết, sẽ tập trung 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm triển khai đến năm 2030.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng và triển khai Hệ thống cổng dịch vụ công của Cục Dự trữ Nhà nước; xây dựng nền tảng quản trị hành chính nội bộ Cục Dự trữ Nhà nước.

Thứ hai, triển khai tích hợp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động, cho công chức của Cục Dự trữ Nhà nước.

Thứ ba, xây dựng trung tâm giám sát và điều hành hàng Dự trữ quốc gia, trong đó dự kiến bao gồm các thành phần dự án: xây dựng trung tâm giám sát điều hành hệ thống kho đáp ứng yêu cầu công nghệ bảo quản dự trữ quốc gia gắn với môi trường chuyển đổi số; xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Dự trữ Nhà nước; xây dựng Phần mềm quản lý hàng Dự trữ quốc gia.

Thứ tư, triển khai các giải pháp và dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu, trung tâm điều hành, nền tảng số, nền tảng họp trực tuyến, hệ thống camera giám sát an ninh, cổng thông tin điện tử, thư điện tử và các hệ thông thông tin và cơ sở dữ liệu.

Thứ năm, tiếp tục đầu tư, duy trì hệ thống hạ tầng số của Cục Dự trữ Nhà nước (trang thiết bị máy chủ, hệ thống lưu trữ, kênh truyền, thiết bị mạng...) đảm bảo các hệ thống ứng dụng triển khai tập trung hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung toàn ngành. Xây dựng, duy trì đảm bảo hoạt động ổn định mạng LAN, WAN và Internet trên cơ sở các giải pháp hiện đại và phù hợp với kiến trúc hạ tầng truyền thông ngành Tài chính.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng cho biết, ngoài việc đầu tư hạ tầng, cơ sở số, đơn vị chú trọng nâng cao nhận thức, đào tạo cán bộ, công chức, người lao động của ngành trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin.