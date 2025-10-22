TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy kết nối và nâng tầm xuất khẩu ngành cơ khí điện năm 2025

(TBTCO) - Từ ngày 22 đến 29/10/2025, Tuần lễ Kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành Cơ khí, Điện và Công nghệ số 2025 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến, mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Theo Bộ Công thương, ngành cơ khí chế tạo hiện có khoảng 3.100 doanh nghiệp với 53.000 cơ sở sản xuất, chiếm gần 30% tổng số doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2025 đạt kết quả ấn tượng: nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ghi nhận 37,4 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2024; nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 67 tỷ USD, tăng 43%. Những con số này phản ánh tiềm năng lớn của ngành trong việc tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt với các đối tác lớn như Toyota, Hyundai và Samsung.

Tuy nhiên, ngành cơ khí vẫn đối mặt với thách thức khi chỉ đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu thiết bị trong các lĩnh vực năng lượng như nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế do độ chính xác chưa cao và giá thành chưa tối ưu, một phần do hiệu quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với vai trò nền tảng của ngành.

Ngành cơ khí chế tạo, điện và công nghệ số cũng đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, thành phố đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuần lễ năm nay giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao trong các lĩnh vực như khuôn mẫu, máy móc sản xuất, phụ tùng cơ khí chính xác, thiết bị điện và giải pháp số hóa, đặc biệt là các sản phẩm hỗ trợ ngành đường sắt đô thị. Các sản phẩm được chọn lọc đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành Cơ khí, Điện và Công nghệ số năm 2025 quy tụ hơn 20 doanh nghiệp tham gia, trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến hướng đến xuất khẩu xanh 2025. Ảnh: Lạc Nguyên

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành phố chuyển đổi mô hình sản xuất, tăng cường ứng dụng công nghệ số gắn với định hướng sản xuất xanh, xuất khẩu xanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuần lễ không chỉ là cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương xúc tiến xuất khẩu của UBND TP. Hồ Chí Minh. Qua ba năm tổ chức, sự kiện đã trở thành cầu nối hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, Tuần lễ Kết nối giao thương 2025 là bước đi chiến lược, giúp ngành cơ khí, điện và công nghệ số TP. Hồ Chí Minh củng cố vị thế, tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế bền vững.