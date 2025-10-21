Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tổ chức tại Hàn Quốc, ngày 20/10/2025 tại Incheon, Đoàn công tác của Hải quan Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với Hải quan Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Hải quan Hàn Quốc giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý rủi ro và về Hệ thống thông quan tự động UNIPASS - một trong những nền tảng ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý hải quan tiên tiến hàng đầu của Hải quan Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 bên trái) phát biểu tại buổi làm việc với Hải quan Hàn Quốc. Ảnh: CHQ

Đoàn công tác của Hải quan Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hải quan Hàn Quốc đã đạt được trong quá trình chuyển đổi số toàn diện, nhất là việc triển khai Hệ thống thông quan điện tử UNIPASS – hệ thống điện tử toàn diện, cho phép tự động hóa quy trình từ khai báo, xử lý hồ sơ đến thông quan hàng hóa. Hệ thống này được tích hợp với các công cụ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nhận diện sớm rủi ro, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Với thương hiệu mang tầm quốc tế, UNIPASS là một minh chứng cho năng lực ứng dụng công nghệ tiên tiến của Hải quan Hàn Quốc trong công tác quản lý hải quan, đảm bảo thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi thương mại song song với đảm bảo an ninh thương mại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ chia sẻ, Hải quan Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh hiện đại hóa, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số với mục tiêu chính là xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm hải quan các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình hải quan số.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là mô hình ứng dụng công nghệ của Hải quan Hàn Quốc sẽ là nguồn tham khảo quý báu quá trình hiện đại hóa và phát triển hệ thống thông quan điện tử của Hải quan Việt Nam trong thời gian tới.