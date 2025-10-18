Quảng Ngãi có tốc độ tăng trưởng GRDP dẫn đầu khu vực

Với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước, Quảng Ngãi đang dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tăng trưởng hai con số

Trong 9 tháng năm 2025, Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật nhất là tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 10,15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ nhất khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sản xuất công nghiệp đang giữ vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi.

Trong 9 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt gần 23.900 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán năm. Tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đăng ký 470 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt gần 62.000 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp đạt nhiều kết quả khả quan, phần lớn sản phẩm công nghiệp chủ lực đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,28%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, trong 9 tháng, Quảng Ngãi đón 3,848 lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 2.612 tỷ đồng, tăng 44%, đạt 99% kế hoạch. Chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên, từ nay đến hết năm 2025, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều nhiệm vụ cấp bách cần phải hoàn thành. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp ủy, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường trao đổi, phối hợp để nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, làm rõ những nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo mô hình mới; bố trí cán bộ để kịp thời giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thống nhất, thông suốt, ổn định. Tập trung rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; khẩn trương sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công. Chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.