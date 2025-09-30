Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Rà soát các nguồn thu lớn, còn dư địa để hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách

(TBTCO) - Trong 3 tháng cuối năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước, rà soát, đánh giá, phân tích số thu theo từng địa bàn, từng khoản thu, sắc thuế, đặc biệt là các khoản thu lớn, trọng yếu; rà soát, khai thác những nguồn thu còn dư địa, qua đó hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu năm 2025.

11/17 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ dự toán

Lũy kế 9 tháng 2025, toàn ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân sách nhà nước đạt 14.519 tỷ đồng, đạt 65,1% dự toán Trung ương giao, bằng 102,9% so với cùng kỳ thực hiện, (nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, số thu đạt 16.648 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán Trung ương giao).

Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp đạt 5.711 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán Trung ương giao, bằng 94,1% so với cùng kỳ thực hiện (nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, số nộp đạt 7.515 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán Trung ương giao). Trừ thu từ dầu và tiền sử dụng đất, các khoản còn lại đạt 8.172 tỷ đồng, đạt 81,9% dự toán Trung ương giao, bằng 108,4% so với cùng kỳ thực hiện (nếu tính cả số thuế đang được gia hạn, số nộp đạt 8.498 tỷ đồng, đạt 85,2% dự toán Trung ương giao).

Tập trung rà soát, khai thác nguồn thu còn dư địa. Ảnh: TN

Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp cho biết, so với dự toán Trung ương giao, 9 tháng năm 2025, trên địa bàn có 11/17 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ dự toán (đạt và bằng 75% dự toán); có 6/17 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ dự toán (đạt dưới 75% dự toán).

So với cùng kỳ thực hiện, 9 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 11/17 khoản thu, sắc thuế tăng; có 6/17 khoản thu, sắc thuế giảm.

Theo đánh giá của Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tiếp, trong 9 tháng năm 2025, thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi chưa đảm bảo tiến độ dự toán (nếu kể cả số gia hạn thì đảm bảo tiến độ dự toán Trung ương giao).

Theo phân tích của Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô thế giới thấp hơn giá giao dự toán, trong khi số thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu thu của tỉnh Quảng Ngãi (trên dưới 50%).

Bên cạnh đó, các dự án khu đô thị, khu dân cư thu tiền sử dụng đất triển khai chậm hơn so với kế hoạch đề ra làm cho tiến độ thu tiền sử dụng đất đạt thấp (9 tháng mới đạt 32,7% dự toán Trung ương giao); đồng thời, thực hiện chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu thuế bảo vệ môi trường (số thu 9 tháng đạt 40,6% dự toán Trung ương giao).

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu năm 2025

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quý III/2025, sau khi được hình thành từ việc chia tách, sáp nhập theo bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành với tinh thần chủ động, quyết liệt, kịp thời và đồng bộ.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chức năng quản lý thuế của ngành, trong đó trọng tâm là công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, quản lý và hỗ trợ người nộp thuế, quản lý thu nộp ngân sách nhà nước, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và công tác quản lý hộ, cá nhân kinh doanh thông qua việc triển khai thực hiện Đề án 420 của Cục trưởng Cục Thuế.

Công tác hỗ trợ người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile cũng được cán bộ, công chức thuế chú trọng triển khai. Ảnh: TL

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, lũy kế 9 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết 50 hồ sơ, với số tiền đề nghị hoàn là 851,6 tỷ đồng (số tiền đã hoàn là 849,9 tỷ đồng).

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành 601 cuộc kiểm tra, đạt 72,1% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đã hoàn thành 563 cuộc.

Để tiếp tục phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2025, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, trong 3 tháng cuối năm 2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhà nước, rà soát, đánh giá, phân tích số thu theo từng địa bàn cấp xã, từng khoản thu, sắc thuế, đặc biệt là các khoản thu lớn, trọng yếu; rà soát, khai thác những nguồn thu còn dư địa, thất thu, qua đó hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu năm 2025.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ, thu hồi nợ, cưỡng chế nợ, trong đó tập trung đôn đốc số thuế được gia hạn, đảm bảo nộp đúng thời hạn theo quy định. Đảm bảo tỷ lệ nợ tại thời điểm 31/12/2025 dưới 5% tổng thu.

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, Thuế tỉnh Quảng Ngãi, sắp xếp, tổ chức kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương khắc phục một số khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc chưa giải quyết hoặc giải quyết trễ hạn thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện công tác giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2025 theo Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định, quy trình và thời hạn.

Mặt khác, đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được phê duyệt; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra.

Đặc biệt, Thuế tỉnh Quảng Ngãi xây dựng chuyên đề kiểm tra đối với các doanh nghiệp có hoàn thuế giá trị gia tăng, miễn, giảm thuế, các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, khai thác tài nguyên khoáng sản... các doanh nghiệp có quy mô lớn, có rủi ro cao.

Trong công tác quản lý doanh nghiệp, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát doanh nghiệp hoàn thuế, chuyển giá thông qua công tác phân tích hồ sơ khai thuế tại bàn, rà soát đối chiếu hoá đơn, xác minh tính hợp lý nguồn đầu vào, đầu ra. Theo dõi chặt chẽ thực tế phát sinh tại từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác quản lý rủi ro về hóa đơn, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về hóa đơn, nhất là đối với các doanh nghiệp mới ra kinh doanh/thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thông qua triển khai thực hiện Đề án 420. Đảm bảo triển khai đồng bộ, đầy đủ và có hiệu quả tất cả các chỉ tiêu kiểm đếm cho Cục Thuế xây dựng và đánh giá.

Thuế tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền đối với đối tượng người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán. Tham mưu UBND tỉnh có phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ, cá nhân kinh doanh trong quá trình chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai./.