Quảng Ngãi: Tháo gỡ vướng mắc, tập trung nguồn lực hiện thực hóa mục tiêu 8.500 nhà ở xã hội

(TBTCO) - Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 phát triển 8.500 căn nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng yêu cầu Quảng Ngãi chủ động tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu.

Dành hơn 271 ha xây dựng nhà ở xã hội

Ngày 2/10, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu đến năm 2030 phát triển 8.500 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 144 căn, trong đó có 48 căn thuộc Khu dân cư Hoàng Thành và 96 căn chuyển đổi từ nhà tái định cư. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hoàn thành 240 căn vào năm 2025, 140 căn năm 2026, 200 căn năm 2027, 1.163 căn năm 2028, 2.500 căn năm 2029, và 4.113 căn vào năm 2030.

Theo ông Nguyễn Hữu Hồng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho hay, bám sát chỉ tiêu, Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội; xây dựng, ban hành kế hoạch, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội hằng năm và 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; ban hành kế hoạch triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Cùng với đó, HĐND tỉnh đã ban hành quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn. Theo đó, Quảng Ngãi hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và 70% kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút nhà đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây được xem là mức hỗ trợ hấp dẫn so với các địa phương lân cận.

Ngoài ra, địa phương đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 - 2025 và hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Hồng, Quảng Ngãi đã quy hoạch 19 vị trí, với tổng diện tích hơn 271 ha nhằm hình thành quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Có 7 dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn dành quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội, với diện tích hơn 26,6ha.

Trong năm 2025, Quảng Ngãi đã hoàn thành, đưa vào khai thác 144 căn nhà ở xã hội (tỉnh Kon Tum cũ), đang xây dựng 48 căn; giao chủ đầu tư 1 dự án với quy mô khoảng 603 căn, tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 10/2025.

Ngoài ra, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đang chuẩn bị triển khai dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Mỹ với 384 căn hộ, dự kiến khởi công tháng 12/2025. Công ty Khang Nam cũng đề xuất dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế công đoàn Quảng Ngãi (xã Thọ Phong) với 1.100 căn hộ, tổng vốn khoảng 850 tỷ đồng, đang được thẩm định.

Để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định. Đồng thời, rà soát, bố trí vốn ngân sách thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật để hình thành quỹ đất sạch, thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) chuẩn bị triển khai dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Phú Mỹ với 384 căn hộ.

Ông Hồng cho rằng, hiện nay, khó khăn lớn nhất của tỉnh là quỹ đất nhà ở xã hội chủ yếu chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng trong khi ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, vì vậy chưa thực hiện tốt việc tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Tại đây, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về nhà ở xã hội; mở rộng đối tượng, nâng mức thu nhập được hưởng chính sách để địa phương hoàn thành chỉ tiêu 8.500 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Chủ động tháo gỡ khó khăn

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ an sinh quan trọng, nhằm chăm lo cho người yếu thế và người thu nhập thấp. Việc triển khai phải bám sát nhu cầu thực tế, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để chậm trễ kéo dài. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 8.500 căn nhà ở xã hội vào năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Hùng, trước tiên chỉ đạo Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương khởi công, thi công dự án đúng kế hoạch; đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, tập trung nguồn lực để hoàn thành mục tiêu.

Liên quan đến nguồn vốn vay, Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp cùng địa phương thành lập tổ công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành để kịp thời giải quyết vướng mắc; những vấn đề địa phương gửi lên sẽ được tổng hợp, phản hồi nhanh chóng và báo cáo Bộ./.