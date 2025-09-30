Dự nợ cho vay 4 chương trình cho vay nhà ở xã hội thế nào?

(TBTCO) - Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến ngày 31/7, dư nợ cho vay 4 chương trình nhà ở xã hội đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, song tiến độ triển khai còn chậm. Cả nước mới hoàn thành gần 60% chỉ tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ đến năm 2025, cho thấy cần thêm giải pháp mạnh để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Báo cáo về tình hình thực hiện các chương trình cho vay nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 31/7, dư nợ cho vay các chương trình còn khoảng 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP có sự tham gia của 17 ngân hàng thương mại. Đến ngày 31/12/2016, thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn cho chương trình, doanh số giải ngân đạt 29.679 tỷ đồng. Hiện nay, dư nợ cho vay cảu chương trình này còn 2.315 tỷ đồng.

Đối với Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, có dư nợ cho vay đạt khoảng 19.226 tỷ đồng.

Dư nợ 4 chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt 30.000 tỷ đồng, tiến độ vẫn ì ạch. Ảnh tư liệu.

Tiếp đến, đối với Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các ngân hàng thương mại triển khai gói tín dụng quy mô 145.000 tỷ đồng đến năm 2030, nhằm thực hiện mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo, xây dựng lại chung cư, Ngân hàng Nhà nước đã 6 lần ban hành thông báo điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm dần. Lãi suất cho vay từ mức 8,7%/năm đối với chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với người mua nhà, hiện giảm xuống còn 6,4%/năm đối với chủ đầu tư và 5,9%/năm đối với người mua nhà.

Đến nay, 26/34 UBND tỉnh, thành phố đã công bố danh mục khoảng 103 dự án tham gia chương trình.

Tính đến ngày 31/7, các ngân hàng thương mại đã cam kết cấp tín dụng gần 8.600 tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay đạt 4.578 tỷ đồng, bao gồm: cho vay đối với chủ đầu tư là 3.853 tỷ đồng, và cho vay đối với người mua nhà là 725 tỷ đồng.

Riêng đối với các chương trình cho vay nhà ở dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội, thì dư nợ cho vay đạt 4.600 tỷ đồng.

Việc phát triển nhà ở xã hội mặc dù đã có sự cải thiện tuy nhiên còn chậm so với các mục tiêu đặt ra. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến hết tháng 7/2025 mới đạt khoảng 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra đến năm 2025 tại Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến nay, có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó: 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2025 cả nước đã hoàn thành 43.681/100.275 căn (đạt 43,6%). Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 39.245 căn (tổng là 82.926/100.275 căn, đạt 83%); đang đầu tư xây dựng 135.033 căn; trong đó 9 tháng đầu năm đã khởi công 69 dự án với quy mô 54.362 căn.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Xây dựng thực hiện một số giải pháp để xử lý những tồn tại của thị trường, trong đó, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất ban hành Nghị định quy định về Quỹ phát triển nhà ở.

Cùng với đó, UBND các tỉnh, thành phố cần ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao./.