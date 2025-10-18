(TBTCO) - Thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 13 - 17/10 ghi nhận diễn biến trái chiều rõ nét khi tỷ giá USD trên thị trường chính thức giảm, còn tự do tăng phá đỉnh cũ, sát 27.400 VND/USD. Giới phân tích kỳ vọng Fed hạ lãi suất sẽ giúp giảm áp lực tỷ giá. Tuần qua cũng chứng kiến lãi suất liên ngân hàng tăng vọt gần 6%, nhà điều hành bơm ròng 8.574 tỷ đồng.

Ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm xuống còn 25.101 VND/USD, thấp hơn 8 đồng so với phiên liền trước. Theo biên độ giao dịch 5%, tỷ giá trần là 26.356 VND/USD, mức sàn là 23.846 VND/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được công bố ở 23.896 VND/USD cho chiều mua vào và 26.306 VND/USD cho chiều bán ra, giảm tương ứng 8 đồng. Cùng xu hướng, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt giảm nhẹ, với mức điều chỉnh phổ biến từ 2 - 10 đồng ở cả hai chiều.

Tỷ giá USD thị trường tự do “phá đỉnh”, kênh chính thức hạ nhiệt

Trái ngược với kênh chính thức, tỷ giá USD tự do ngày 17/10 tiếp đà tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong tuần.

Thị trường tiền tệ tuần 13 - 17/10: Tỷ giá tự do phá đỉnh, lãi suất liên ngân hàng lên gần 6%. Ảnh minh hoạ.

Tính chung tuần qua từ ngày 13/10 đến ngày 17/10, tỷ giá USD/VND ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh, phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa thị trường chính thức và tự do.

Theo đó, tỷ giá trung tâm giảm 27 đồng tuần qua, nối tiếp đà giảm tuần thứ 3 liên tiếp, xuống còn 25.101 VND/USD. Tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại cũng đi theo xu hướng này,

Đơn cử, tại Vietcombank giao dịch ở 26.116 - 26.356 VND/USD (mua vào - bán ra), gần như đi ngang so với cuối tuần trước, chỉ giảm nhẹ 28 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.156 - 26.356 VND/USD, giảm tương tự 8 đồng ở chiều mua và 28 đồng ở chiều bán.

Tuần qua từ ngày 13 - 17/10, tỷ giá USD/VND diễn biến trái chiều giữa các kênh, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa thị trường chính thức và tự do. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm 27 đồng tuần qua, nối tiếp đà giảm tuần thứ 3 liên tiếp, xuống còn 25.101 VND/USD, cùng ngân hàng giảm nhẹ; thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh, phá đỉnh cũ lên 27.235 - 27.385 VND/USD.

Trái ngược hoàn toàn, tỷ giá USD trên thị trường tự do bật tăng mạnh lên 27.235 - 27.385 VND/USD, tăng tới 455 đồng chỉ trong một tuần. Đây là tuần thứ 4 tỷ giá tự do tiếp đà đi lên và phá đỉnh từng thiết lập ngày 9 - 10/9 vừa qua (26.915 - 27.015 VND/USD hai chiều). Diễn biến này cho thấy nhu cầu USD trên thị trường tự do đang gia tăng.

Với các ngoại tệ khác, đơn cử như EUR, tỷ giá tại Vietcombank tăng lên 30.046 - 31.631 VND/EUR, tăng mạnh 330 - 348 đồng; BIDV cũng tăng tương ứng lên 30.447 - 31.570 VND/EUR, tăng khoảng 300 đồng.

GBP cũng tăng mạnh tương tự. Vietcombank niêm yết ở mức 34.504 - 35.968 VND/GBP, tăng gần 400 đồng; BIDV ở mức 35.031 - 35.934 VND/GBP.

Đối với JPY, Vietcombank niêm yết 169,22 - 179,97 VND/JPY; BIDV ở mức 172,51 - 179,89 VND/JPY, cùng tăng khoảng 3 đồng ở cả hai chiều.

Ngược lại, CNY đi ngược xu hướng chung khi giảm nhẹ. Vietcombank niêm yết 3.603 - 3.756 VND/CNY, giảm gần 1 đồng; BIDV ở mức 3.651 - 3.745 VND/CNY, giảm khoảng 3 đồng ở chiều bán.

Kỳ vọng áp lực tỷ giá sớm được giải tỏa

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm tuần qua còn 98,52 điểm. Giới phân tích nhận định đồng USD tiếp tục suy yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10 và có thể thêm một lần nữa vào tháng 12, sau khi Chủ tịch Jerome Powell phát đi tín hiệu ôn hòa hơn trong các phát biểu gần đây.

Cùng với đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư đã khiến dòng tiền chảy mạnh sang các tài sản trú ẩn như vàng và bạc, tạo áp lực khiến đồng USD giảm giá trên toàn cầu.

Theo đại diện ACBS, hiện Việt Nam nỗ lực duy trì chính sách tiền tệ mở rộng, với mặt bằng lãi suất ổn định ở mức thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Do đó, rất cần sự “ủng hộ” từ diễn biến tỷ giá. Trong bối cảnh đó, nếu Fed giảm lãi suất, áp lực tỷ giá có thể được giải tỏa, giúp Ngân hàng Nhà nước thuận lợi hơn trong điều hành; ngược lại, nếu tỷ giá biến động mạnh, việc duy trì chính sách sẽ khá khó khăn. Đây là yếu tố mà nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi trong hai đến ba tuần tới.

Chia sẻ gần đây, bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược Thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định, yếu tố đáng chú ý trong thời gian tới là quyết định hạ lãi suất của Fed dự kiến vào cuối tháng này. Theo bà Trang, động thái này sẽ tác động trực tiếp đến bức tranh kinh tế vĩ mô toàn cầu và ảnh hưởng rõ nét nhất tới tỷ giá tại Việt Nam.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính tháng 10/2025 mới công bố, Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính nhóm Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính thuộc Ngân hàng Techcombank cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay vào tháng 10 và 12, sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có nhiều dư địa thuận lợi để điều tiết tỷ giá hơn.

Nhóm phân tích cũng dự báo, tỷ giá sẽ hạ nhiệt và có thể về vùng 26.200 - 26.300 VND/USD do mùa chuyển lợi nhuận về nước kết thúc khiến nhu cầu mua USD của các FDI giảm. Cùng với đó, kỳ vọng về luồng ngoại tệ sẽ về vào thời điểm cuối năm nhờ vào dòng tiền từ kiều hối.

Dù vậy, triển vọng cắt lãi suất trong thời gian tới là rất khó đoán định. Việc Fed cắt lãi suất trong năm 2026 còn chịu ảnh hưởng bởi Thống đốc mới, người được đề cử bởi Nhà Trắng vốn đang theo quan điểm cắt giảm lãi suất nhiều hơn, khi ông Powell kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026, hay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11/2026 cũng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của Mỹ./.