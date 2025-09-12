Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Công điện nêu: Để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 14/9/2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9/2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Thủ tướng yêu cầu có giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán phù hợp, hiệu quả. Ảnh: Đức Thanh

Trước đó, ngày 7/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 159/CĐ-TTg về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Trong Công điện số 159/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, góp phần ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.