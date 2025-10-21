Những trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Người sử dụng lao động không bị coi là trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp khi việc chậm đóng xuất phát từ các sự kiện bất khả kháng đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 274/2025/NĐ-CP mới được ban hành, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, cùng quy định về khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Thanh tra công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Theo Nghị định số 274/2025/NĐ-CP, số tiền chậm đóng được tính trên phần nghĩa vụ đóng của người sử dụng lao động theo quy định, kể từ sau thời hạn phải đăng ký tham gia và đóng. Nếu người lao động chưa được đăng ký tham gia trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn bắt buộc, số tiền chậm đóng sẽ được tính từ sau thời điểm đó. Số ngày chậm đóng được xác định bắt đầu từ ngày sau thời hạn quy định về đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp người sử dụng lao động không đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định bắt buộc sẽ bị coi là trốn đóng. Số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng là số tiền thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động còn phải đóng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội do đã đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp hơn quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Với những đơn vị đã bị cơ quan bảo hiểm xã hội đôn đốc nhưng không thực hiện nghĩa vụ, số tiền và số ngày trốn đóng sẽ được tính từ sau 60 ngày kể từ ngày hết hạn đóng hoặc theo thời điểm quy định trong văn bản đôn đốc.

Nghị định quy định mức thu tiền lãi chậm đóng, trốn đóng bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền vi phạm.

Các sự kiện bất khả kháng này bao gồm thiên tai như bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; dịch bệnh nguy hiểm được công bố, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của đơn vị; tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động; hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Nghị định số 274/2025/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 30/11/2025.