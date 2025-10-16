Shinhan Life Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam vừa tổ chức thăm hỏi, tài trợ chi phí điều trị cho 15 bệnh nhi ung thư và trao tặng 300 phần quà cùng với 1.500 phần cơm nghĩa tình cho bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhân dịp Tết Trung thu, với tổng giá trị tài trợ hơn 220 triệu đồng.

Hoạt động này đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Shinhan Life Việt Nam đồng hành cùng các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Huyết học Lâm sàng/ Ung bướu - Xạ trị - Y học Hạt nhân, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Thông qua việc tài trợ chi phí điều trị, công ty hy vọng có thể chung tay san sẻ một phần chi phí cho 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình cùng các em trong quá trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Bên cạnh sự hỗ trợ về mặt chi phí, Shinhan Life Việt Nam đã trao tặng 300 phần quà cùng 1.500 phần cơm trưa nghĩa tình đến bệnh nhi và người nhà. Những món quà thiết thực và phần cơm dinh dưỡng chứa đựng tình cảm của toàn thể nhân viên và đại lý Shinhan Life Việt Nam đã góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp cho các em nhỏ cùng người thân trong mùa hội trăng rằm.

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam (phải) trao tài trợ viện phí cho 15 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tới đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Ông Bae Seung Jun – Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Các sáng kiến đồng hành và hỗ trợ cộng đồng vẫn luôn là những hoạt động trọng tâm của Shinhan Life Việt Nam bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Sang năm thứ 4 đồng hành cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tôi hy vọng sự hỗ trợ của Shinhan Life Việt Nam có thể giúp động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các em và người nhà vững tin, vững lòng hoàn thành phác đồ điều trị để sớm có thể trở về cuộc sống thường nhật và viết tiếp những ước mơ của riêng mình”.

Đến thời điểm hiện tại, Shinhan Life Việt Nam đã gửi trao yêu thương đến các bệnh nhi với tổng số tiền tài trợ là 750.000.000 đồng. Gia đình của 60 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời về kinh tế trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư máu. Trước đó, vào ngày 03/10/2025, Shinhan Life Việt Nam cũng đã trao tặng 20 máy tính học tập cho các em học sinh tại Trường THCS Tịnh Hà, Đồng Tháp. Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ của Shinhan Life Việt Nam với hy vọng góp phần mang đến cơ hội tiếp cận công nghệ và điều kiện học tập hiện đại hơn./.