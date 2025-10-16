Sửa đổi Nghị định xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, siết kỷ cương thị trường

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đề xuất sửa đổi về thẩm quyền và nhiều mức xử phạt, nhằm phù hợp với thay đổi về tổ chức bộ máy và chức năng kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, nâng cao hiệu lực quản lý, bảo vệ quyền lợi người tham gia và tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường bảo hiểm.

Ngày 16/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2024 NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (Nghị định 174).

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, sau gần 01 năm triển khai, Nghị định 174 góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, góp phần xây dựng thị trường bảo hiểm minh bạch, bền vững.

Toàn cảnh hội thảo lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 174/2024 NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Ảnh tư liệu.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ về việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, các quy định về chức năng, thẩm quyền của một số cơ quan nhà nước có sự thay đổi.

Do đó, dẫn đến sự thay đổi về thẩm quyền xử phạt của các cơ quan, nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm...

Phân cấp mạnh, cải cách thủ tục để nâng cao hiệu quả quản lý "Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cái cách thủ tục hành chính, tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm". Ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định là hết sức cần thiết, kịp thời và có ý nghĩa thực tiễn. Từ đó, giúp hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, thực hiện chủ trương, chính sách; nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý của cơ quan nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Cùng với đó, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài chính, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Nội dung cơ bản của Nghị định sửa đổi các quy định liên quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, như: các chức danh liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên ngành, các chức danh thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân thay đổi do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy.

Cùng với đó, sửa đổi về nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến thay đổi trong việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.

Tại dự thảo Nghị định, nhiều quy định nâng mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm. Đơn cử, Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thành lập nay được nâng thẩm quyền xử phạt lên đến 80 triệu đồng, thay cho mức 50 triệu đồng trước đây áp dụng đối với Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

Giám đốc Công an tỉnh được quyền phạt đến 100 triệu đồng, tăng gấp đôi so với quy định cũ.

Đáng chú ý, Thanh tra viên ngân hàng được phạt đến 10 triệu đồng (thay vì 500 nghìn đồng); Trưởng đoàn thanh tra khu vực được phạt đến 50 triệu đồng; Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực được phạt đến 80 triệu đồng; Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra thành lập được phạt đến 100 triệu đồng.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận và góp ý về thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; áp dụng văn bản pháp luật tại điều khoản chuyển tiếp.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) dự kiến hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trong tháng 12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.