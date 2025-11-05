Cả nước có 20,39 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - Tính đến hết tháng 10/2025, toàn quốc có 20,396 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy, thay đổi mô hình chính quyền địa phương, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn đảm bảo đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người tham gia.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, các chỉ tiêu tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đều đạt kết quả tích cực.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh minh họa

Cụ thể, ước đến hết tháng 10/2025, toàn quốc số người tham gia bảo hiểm xã hội là 20,396 triệu người, tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2024. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 16,31 triệu người, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm 2024. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 94,843 triệu người, tăng 0,96% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 84,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, trong bối cảnh mô hình tổ chức, bộ máy có nhiều sự thay đổi nhưng công tác thực hiện, giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế luôn được thực hiện đầy đủ, xuyên suốt, kịp thời, không bị gián đoạn.

Ước đến hết tháng 10/2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết cho hơn 161 nghìn người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 104,63% so với cùng kỳ năm 2024; 919,1 nghìn người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội một lần; 7,2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Đồng thời, đảm bảo thanh toán cho 160,95 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 6,09% so với cùng kỳ năm 2024. Số tiền thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế tăng 16,74% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, toàn hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho hơn 3,4 triệu người, trong đó 83% nhận chi trả qua thẻ ATM…

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuyển đổi số… luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chú trọng chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.