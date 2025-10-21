Người Phenikaa gắn kết và lan tỏa giá trị hạnh phúc

(TBTCO) - Giữa tiết thu dịu dàng của Thủ đô Hà Nội, hơn 4.000 cán bộ, công nhân viên đến từ các đơn vị thành viên trong Hệ sinh thái Phenikaa đã cùng hội tụ, hân hoan chào đón Tập đoàn tròn 15 tuổi (20/10/2010 – 20/10/2025). Chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức sôi động, sáng tạo và tràn đầy cảm xúc không chỉ là dịp để người Phenikaa cùng nhìn lại hành trình 15 năm hình thành, phát triển và tri ân những người đã “gieo những hạt mầm đầu tiên”, mà còn là thể hiện tinh thần gắn kết, văn hóa phụng sự và khát vọng lan tỏa hạnh phúc những giá trị làm nên bản sắc Phenikaa hôm nay.

Ghi dấu một hành trình tự hào

Mở đầu chuỗi hoạt động là cuộc thi “Dấu ấn 15 năm - Tự hào Phenikaa”. Hàng trăm bài viết, phim ngắn và bức ảnh với góc nhìn đa dạng của cán bộ công nhân viên (CBCNV) đã khắc họa sinh động chặng đường từ những ngày đầu gian khó đến hiện tại – khi Hệ sinh thái Phenikaa được hoàn thiện với bốn lĩnh vực cốt lõi: Sản xuất công nghiệp, phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo và chăm sóc Sức khỏe.

Mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc, mỗi ký ức được chia sẻ đã góp phần tạo nên “bức tranh Phenikaa - hành trình 15 năm phát triển” giản dị nhưng tràn đầy niềm tự hào và gắn kết yêu thương - nơi những giá trị, nỗ lực và tâm huyết của người Phenikaa được tỏa sáng.

Tài năng của cán bộ, công nhân viên Phenikaa tỏa sáng trong đêm chung kết “Phenikaa All-Stars”

Không khí kỷ niệm 15 năm trở nên rực rỡ và sôi nổi hơn bao giờ hết với chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao - gắn kết được tổ chức trên toàn hệ thống. Từ sân khấu nghệ thuật “Phenikaa All-Stars” - nơi những “ngôi sao” Phenikaa cùng tỏa sáng tài năng, đến Phenikaa Olympic - giải thể thao quy mô với hàng ngàn vận động viên tranh tài, và Ngày hội Teambuilding “Chí bứt phá - Tâm phụng sự” đầy hứng khởi. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một chuỗi hoạt động đầy sống động của tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm.

Đêm chung kết “Phenikaa All-Stars” thực sự là một “bữa tiệc” của âm nhạc và cảm xúc. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc nội bộ, thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự - DNA đặc trưng trong văn hóa của Phenikaa.

Mang thông điệp “Chí bứt phá - Tâm phụng sự”, Phenikaa Olympic quy tụ gần 3.000 lượt vận động viên đến từ các đơn vị thành viên thi đấu ở nhiều bộ môn như bóng đá, cầu lông, pickleball, giải chạy… Các cuộc đua sôi nổi, kịch tính và tinh thần “fair-play” công bằng, minh bạch đã lan tỏa thông điệp “Khỏe để phụng sự – Gắn kết để vươn xa”, thể hiện tinh thần đồng đội, quyết tâm rèn luyện và ý chí bền bỉ của người Phenikaa.

Bên cạnh đó, một trong những hoạt động được CBCNV Tập đoàn mong chờ nhất là Ngày hội Teambuilding “Chí bứt phá - Tâm phụng sự”, được thiết kế theo hình thức vượt chướng ngại vật. Chương trình gồm hai phần chủ đề độc đáo: “Chí” - thử thách thể lực, ý chí và tinh thần đồng đội qua các hoạt động phối hợp thể lực, hỗ trợ đồng đội và “Tâm” - thử thách trí tuệ, khả năng tư duy để cùng nhau giải quyết vấn đề, hướng đến mục tiêu chung. Các đội thi lần lượt hoàn thành thử thách là biểu tượng sống động của tinh thần Phenikaa: dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá vì tập thể và cộng đồng.

Lắng đọng với Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn

Khép lại chuỗi hoạt động, Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Phenikaa được tổ chức trang trọng, ấm cúng và đầy cảm xúc với sự hiện diện của các thế hệ lãnh đạo, quản lý và toàn thể người lao động. Lấy hình tượng “gieo mầm xanh” – hành trình từ một mầm non khởi đầu đến cây đại thụ vững vàng làm biểu tượng, buổi Lễ kỷ niệm đã tái hiện chặng đường phát triển và khẳng định tầm nhìn, sứ mệnh của Phenikaa trong việc kiến tạo và lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ, đậm tính nhân văn và bền vững cho con người và xã hội.

Tại Lễ kỷ niệm, tập đoàn tri ân những tập thể và cá nhân đã cống hiến, đồng hành cùng Phenikaa trong suốt hành trình phát triển, góp phần xây dựng nên một hệ sinh thái gắn kết, đổi mới và nhân văn.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn Phenikaa và cán bộ công nhân viên cùng ghi dấu chặng đường 15 năm và mở ra giai đoạn mới trên hành trình phát triển của Tập đoàn

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Phenikaa đã khẳng định dấu ấn riêng với những thành tựu đáng tự hào trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe, không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững vì con người và xã hội. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Phenikaa là dịp gắn kết hơn 4.000 thành viên trong đại gia đình Phenikaa, thể hiện sống động cho cam kết và tinh thần “Tầm nhìn xanh - Tâm phụng sự - Nhân hạnh phúc” mà tập đoàn đang kiên định theo đuổi. Với trái tim nhân ái và đầy nhiệt huyết, khối óc thông tuệ và sáng tạo, tinh thần trách nhiệm - phụng sự xã hội, Phenikaa sẽ tiếp tục “gieo những mầm xanh” yêu thương, kiến tạo hạnh phúc và góp phần nhỏ bé của mình trên hành trình đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên hùng cường, văn minh và thịnh vượng./.