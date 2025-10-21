Nam giáo viên tại Đà Nẵng trúng Jackpot hơn 179 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 21/10/2025, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 01249 trị giá hơn 179 tỷ đồng đến anh N.V.H. Anh H. là giáo viên và đang sinh sống tại Đà Nẵng. Anh chia sẻ, coi xổ số Vietlott như một thú vui giải trí hợp pháp và góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Ngày 21/10/2025, Vietlott đã tổ chức trao thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ kỳ quay số mở thưởng 01249 trị giá hơn 179 tỷ đồng đến anh N.V.H.

Anh N.V.H nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng 01249

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.H là người trúng thưởng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ kỳ quay số mở thưởng 01249 với số tiền trúng thưởng là 179.058.846.000 đồng. Anh H. đã mua vé trên kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng số 120 Nguyễn Thị Định, Phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Tấm vé may mắn của anh N.V.H

Anh N.V.H. hiện là giáo viên và đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Anh H. có thói quen giải trí hàng ngày với xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott. Mỗi lần, anh mua 30.000 đồng cho xổ số tự chọn Power 6/55 và 20.000 đồng cho xổ số tự chọn Mega 6/45 nhưng thường sau vài lần mua thì mới lấy ra dò.

Anh H. đã đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 17,9 tỷ đồng đến ngân sách TP. Đà Nẵng và đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh chia sẻ: “Hôm đó, sau vài kỳ quay số thì tôi có ra điểm bán hàng quen để mua vé mới và lấy các vé đã mua ra dò tại thiết bị kiểm tra vé trúng thưởng, trong số các vé tôi đã mua, tôi thấy có một vé trúng thưởng với giá trị hơn 179 tỷ đồng, tôi không tin mình có thể trúng thưởng với số tiền lớn như vậy. Sau đó tôi về nhà, truy cập website Vietlott để kiểm tra thông tin và thủ tục nhận thưởng, tiếp theo tôi điện thoại đến Vietlott và thông báo với Tổng đài viên là tôi có tấm vé số Power 6/55 kỳ quay 01249 ngày 30/9/2025 với dãy số 17 – 23 – 34 – 39 – 46 – 52. Tổng đài viên nói nếu anh có tấm vé số như vậy thì anh là người chơi may mắn đã trúng thưởng, chúc mừng tôi và hướng dẫn tôi ra Hà Nội để nhận thưởng”.

Tại lễ trao giải, anh H cũng chia sẻ là anh đã nhiều lần trúng các giải nhỏ từ 30.000 đến 50.000 đồng nhưng giá trị trúng thưởng lần này quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Vì vậy, anh H. sẽ lên có kế hoạch sử dụng số tiền này một cách cần trọng, hợp lý để giúp cho cuộc sống của gia đình và người thân được tốt hơn.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh H. đã trao tặng số tiền 2,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Anh N.V.H trao tặng an sinh xã hội

Theo quy định, anh H. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương phát hành vé là thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị hơn 17,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.