(TBTCO) - Chiều 21/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ rà soát tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực trong 10 tháng năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, tập thể lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, trong bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, hằng năm và trong giai đoạn 2021 - 2025, khối lượng nhiệm vụ, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày càng nhiều và tăng lên hằng năm; năm sau nhiều hơn năm trước. Cùng với đó, năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ, do vậy, khối lượng nhiệm vụ, công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương là rất lớn.

Qua theo dõi của Văn phòng Chính phủ, từ đầu năm đến ngày 20/10/2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương 9.831 nhiệm vụ, trong đó có 1.173 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, các bộ, cơ quan, địa phương đã hoàn thành 7.892 nhiệm vụ (đạt 80,3%), 1.602 (khoảng 16,47%) nhiệm vụ trong hạn, 319 nhiệm vụ quá hạn, chưa hoàn thành (3,23%).

Thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kết luận của lãnh đạo chủ chốt, Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao 148 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó có 91 đề án bổ sung, phát sinh); đến nay đã trình 120 đề án, còn 28 đề án đang khẩn trương hoàn thiện, trình trong tháng 11, 12, bảo đảm đúng tiến độ.

Triển khai kết luận tại các cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt, Văn phòng Chính phủ đã ban hành gần 80 văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương và chỉ đạo, đôn đốc xử lý công việc. Về cơ bản, những nhiệm vụ nêu trong kết luận của lãnh đạo chủ chốt đã có trong các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và đã cơ bản hoàn thành.

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ trình Quốc hội 120 hồ sơ, tài liệu.

Về thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 507 đề án (tăng 73 đề án so với năm 2024), đã trình 449 đề án (88,6%), còn 58 đề án chưa trình, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong gần 10 tháng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 331 văn bản quy phạm pháp luật (275 nghị định, 12 nghị quyết, 44 quyết định quy phạm) và 640 văn bản chỉ đạo, điều hành (416 nghị quyết, 31 chỉ thị, 193 công điện), 2.330 báo cáo, tờ trình. Văn phòng Chính phủ phát hành 765 thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng (tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước). Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chủ trì hơn 1.900 hội nghị, cuộc họp, làm việc, đi công tác địa phương, cơ sở, gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhìn chung, nhiệm vụ năm sau nhiều hơn năm trước nhưng kết quả năm sau đạt cao hơn năm trước, rất đáng trân trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các cơ quan đã phục vụ triển khai 58 hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và cấp cao (tăng 2 lần so với năm trước).

Nhìn chung, mặc dù phải xử lý khối lượng lớn nhiệm vụ, công việc trong 10 tháng vừa qua nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và đạt những thành tựu nổi bật.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, một số bộ, cơ quan, địa phương còn chậm tiến độ, còn văn bản, đề án, báo cáo chưa bảo đảm chất lượng... Nguyên nhân của hạn chế nêu trên có cả khách quan và chủ quan, trong đó, có nhiều nhiệm vụ quan trọng, có tính chất phức tạp, yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhìn chung, nhiệm vụ năm sau nhiều hơn năm trước nhưng kết quả năm sau đạt cao hơn năm trước, rất đáng trân trọng. Các thành viên Chính phủ đã rất nỗ lực, "ngày đêm sớm tối" để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nêu rõ từ nay đến cuối năm, thời gian không dài, công việc nhiều, yêu cầu cao, tiến độ đòi hỏi kịp thời, chất lượng phải nâng lên, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, phân công phải "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng yêu cầu rà soát lại toàn bộ công việc theo thứ tự ưu tiên, nhất là xây dựng, hoàn thiện các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các luật, nghị quyết, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối cùng của khóa XV; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng chịu trách nhiệm để hoàn thành.

Thủ tướng giao cụ thể các Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo và các cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung, trong đó có việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phát hành trái phiếu công trình và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; phân công các thành viên Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy giải ngân đầu tư công; rà soát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; chuẩn bị, phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bám sát chương trình làm việc và tình hình thực tế; vừa ban hành các văn bản chất lượng, vừa tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ trên cơ sở cụ thể hóa Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị./.