Chứng khoán CV thua lỗ quý thứ 14 liên tiếp dù hoạt động kinh doanh khởi sắc

(TBTCO) - Dù doanh thu cải thiện, chi phí tăng nhanh hơn đã khiến Chứng khoán CV tiếp tục thua lỗ trong quý IV/2025, đánh dấu quý kinh doanh thua lỗ thứ 14 liên tiếp.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2025, Công ty CP Chứng khoán CV (CVS) ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 7,5 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ mảng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) với gần 4 tỷ đồng lãi, bên cạnh khoảng 1,5 tỷ đồng lãi từ cho vay và phải thu. Doanh thu môi giới cũng đóng góp gần 2 tỷ đồng trong kỳ.

Dù doanh thu cải thiện, chi phí hoạt động của CVS trong quý IV vẫn ở mức cao, lên tới gần 9 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí môi giới. Cùng với gần 4 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ trước thuế khoảng 5 tỷ đồng, đánh dấu quý thua lỗ thứ 14 liên tiếp.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của Chứng khoán CV.

Theo giải trình của CVS, kết quả này xuất phát từ việc chi phí tăng nhanh hơn doanh thu. Dù tổng doanh thu đạt hơn 7,5 tỷ đồng, tăng 57,2% nhờ mảng cho vay, ứng trước và môi giới phục hồi mạnh, tổng chi phí vẫn lên tới 12,4 tỷ đồng, tăng hơn 44%. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 62%, còn chi phí hoạt động kinh doanh tăng gần 38%.

Lũy kế cả năm 2025, CVS đạt gần 26 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 117% so với năm trước. Tuy nhiên, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 23 tỷ đồng, chỉ cải thiện nhẹ so với mức lỗ 24 tỷ đồng của năm 2024.

Năm 2025, CVS đặt kế hoạch doanh thu gần 55 tỷ đồng và dự kiến lỗ sau thuế gần 35 tỷ đồng. Kết quả thực tế cho thấy công ty mới hoàn thành khoảng 47% chỉ tiêu doanh thu và mức lỗ tương đương khoảng 66% kế hoạch đã đề ra.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của CVS đạt 317 tỷ đồng, giảm khoảng 23 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 230 tỷ đồng, toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, tăng 90 tỷ đồng so với cuối quý III. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt gần 26 tỷ đồng, tăng khoảng 6 tỷ đồng so với đầu quý IV. Lỗ lũy kế của Vông ty tính đến cuối năm 2025 lên tới gần 145 tỷ đồng./.