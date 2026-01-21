Thanh toán QR code - xu hướng tất yếu của cuộc sống

(TBTCO) - Sự ra đời của chuẩn QR đã phá vỡ rào cản liên ngân hàng; Sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường: từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng.

Từ xu hướng trên thế giới…

Thanh toán bằng mã QR hiện được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt phổ biến ở châu Á và ngày càng tăng trưởng tại Bắc Mỹ. Các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng cao, trong khi các nước khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam đang tích cực thúc đẩy phương thức này thông qua các chính sách và nền tảng hỗ trợ.

Thống kê thông tin tại một số quốc gia châu Á cho thấy: Trung Quốc - dẫn đầu thế giới về thanh toán QR, với hơn 90% giao dịch sử dụng phương thức này; Ấn Độ - khởi động các dự án như Bharat QR để thúc đẩy thanh toán bằng QR trong thương mại điện tử; Hàn Quốc - tích cực khuyến khích thanh toán bằng QR thông qua các ưu đãi và chiết khấu cho người mua sắm; Singapore - phát triển nền tảng thanh toán Paynow gần như tức thời và miễn phí, thúc đẩy người dân giảm dần sử dụng tiền mặt…

Tại Việt Nam, trong nhiều năm gần đây, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng đã rất tích cực nghiên cứu triển khai giải pháp công nghệ thông minh này. Theo ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN Việt Nam, sự thành công của QR Code tại Việt Nam là sự cộng hưởng đến từ ba yếu tố chính: Chính sách nhất quán của Chính phủ và NHNN về thanh toán không tiền mặt; Sự ra đời của chuẩn QR đã phá vỡ rào cản liên ngân hàng; Sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường, từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng.

Ngày 2/12/2025, tại Hà Nội, Vietcombank phối hợp với NAPAS, UnionPay International, Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) đã tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc. Vietcombank vinh dự được chỉ định làm ngân hàng thanh quyết toán cho các luồng giao dịch song phương - nghĩa là Vietcombank đóng vai trò “nhạc trưởng” đảm bảo tiền từ tài khoản du khách ở nước ngoài được chuyển đổi suôn sẻ sang tài khoản người bán tại Việt Nam

Thống kê từ Vụ Thanh toán, NHNN cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch không dùng tiền mặt qua mã QR tăng 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Hệ thống NAPAS ghi nhận 8,3 tỷ giao dịch với tổng giá trị hơn 47,53 triệu tỷ đồng; ngày cao điểm xử lý trên 42,5 triệu giao dịch với độ sẵn sàng đạt 99,997%.

Các dự án thanh toán song phương qua mã QR với Thái Lan, Lào và Campuchia đã được triển khai, cung cấp dịch vụ hai chiều cho người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2025 - 2026, Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), đáp ứng nhu cầu thanh toán quốc tế đang gia tăng…

… đến những tiện lợi mà Thanh toán QR mang lại...

Tại Việt Nam, thanh toán QR nổi lên như một giải pháp hiệu quả kết nối người mua và người bán nội địa và quốc tế không chỉ do việc thanh toán không cần dùng tiền mặt mà nó còn mang lại nhiều tiện ích như nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và dễ sử dụng, khi bạn chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có camera.

Một số tiện ích chính có thể liệt kê như: Là kênh thanh toán hiện đại, được tích hợp trong nhiều ứng dụng và nền tảng khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch trực tuyến và ngoại tuyến; được chấp nhận tại nhiều địa điểm, từ cửa hàng tiện lợi đến các doanh nghiệp lớn; giao dịch có thể thực hiện mọi lúc (24/24h), mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại thông minh có camera…

Còn trong vấn đề An toàn và bảo mật, QR giúp người dùng yên tâm khi chỉ cần mở ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử để quét và xác nhận giao dịch, thay vì phải nhập thông tin người bán, số tài khoản hay nhiều thao tác khác; người mua/người bán không cần mang theo nhiều tiền mặt, thẻ hay thiết bị thanh toán rườm rà. Các giao dịch đều được mã hóa và có thể tích hợp thêm các lớp bảo mật như OTP, sinh trắc học; giúp giảm thiểu sai sót do nhập sai số tiền hoặc số tài khoản.

Bên cạnh đó, phương thức này còn giúp tiết kiệm thời gian so với các phương thức thanh toán truyền thống, bởi với các giao dịch từ mua sắm nhỏ lẻ đến các giao dịch lớn, đều có thể thực hiện trên hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện nay.

Hình ảnh mã QR của ngân hàng

Các chuyên gia nhận định, việc áp dụng và đẩy mạnh phát triển thanh toán QR quốc tế sẽ tác động và mang đến lợi ích toàn diện cho 3 bên tham gia: doanh nghiệp bán hàng, khách du lịch và nền kinh tế quốc gia.

Đối với người bán (doanh nghiệp, cửa hàng), thanh toán QR giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu: không cần đầu tư thiết bị POS chuyên dụng, lắp đặt hạ tầng mạng riêng hay ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp dịch vụ thẻ truyền thống. Thay vào đó, chỉ với một mã QR tĩnh in ra và dán tại quầy, hoặc QR động được xuất theo từng hóa đơn mua hàng, người bán hàng đã có thể chấp nhận thanh toán số. Điều này giúp các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ dễ dàng tham gia vào mạng lưới thanh toán hiện đại mà không lo gánh nặng chi phí.

Cùng với đó, vấn đề triển khai rất đơn giản và nhanh chóng khi chỉ cần có mã QR tại điểm thanh toán. Việc triển khai nhanh gọn này đặc biệt có ý nghĩa với các cửa hàng nhỏ, giúp họ tiết kiệm thời gian và tập trung vào kinh doanh.

Đồng thời, phí giao dịch thấp, tăng lợi nhuận ròng, khi phí chấp nhận thanh toán QR quốc tế tối ưu, tiết kiệm hơn so với các hình thức thanh toán quốc tế khác. Chi phí tiết kiệm này tăng trực tiếp vào lợi nhuận cho người bán. Với biên lợi nhuận cao hơn, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư hoặc cải thiện dịch vụ, tạo vòng quay tích cực.

Bên cạnh đó, còn giúp mở rộng cơ sở khách hàng tiềm năng, khi tiếp cận trực tiếp khách hàng quốc tế một cách dễ dàng, không cần qua các nền tảng trung gian hay bên thứ ba.

Ngoài ra, thanh toán QR còn giúp cải thiện quản lý dòng tiền và tính minh bạch. Tất cả giao dịch qua QR đều được ghi nhận tự động trong hệ thống ngân hàng, cung cấp báo cáo chi tiết về doanh số, hỗ trợ kê khai thuế và lập kế hoạch kinh doanh dựa trên cở sở dữ liệu thực tế.

Đối với khách du lịch (người dùng cuối), thanh toán QR mang đến các tiện ích như: Tương thích ứng dụng địa phương, quy đổi ngoại tệ tự động với tỷ giá cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và tăng cảm giác thoải mái, tốc độ giao dịch nhanh chóng…

Đối với nền kinh tế đất nước, các tiện ích mang lại sẽ làm tăng doanh thu từ du lịch quốc gia; tăng tốc luân chuyển dòng tiền trong nền kinh tế; thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch quốc tế; minh bạch hóa hệ thống tài chính và hỗ trợ chống rửa tiền. Tin chắc rằng, việc hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương thành công với các quốc gia sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia hợp tác.

… và vai trò của ngân hàng số 1 Việt Nam

Với vị thế, vai trò là ngân hàng số 1 Việt Nam, luôn tiên phong, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực của Ngành, nhất là với lĩnh vực công nghệ, ngân hàng số…, với sứ mệnh đổi mới sáng tạo, Vietcombank tự hào tiên phong đồng hành cùng NHNN trong việc mở rộng kết nối thanh toán khu vực, tích cực góp phần thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới.

Theo đó, về cung ứng dịch vụ cho người Việt Nam ra nước ngoài, Vietcombank cung ứng các dịch vụ với chi phí thấp, tỷ giá cạnh tranh.

Cụ thể, Vietcombank đã và đang tích hợp hình thức thanh toán QR quốc tế (bao gồm cả Customer Presented QR và Merchant Presented QR) trên tất cả các ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank, VCB Digibiz, VCB Merchant app...

Đối với điểm chấp nhận thanh toán, Vietcombank hiện cung cấp tất cả dịch vụ thanh toán trên 01 nền tảng duy nhất là VCB Merchant app, chấp nhận thanh toán thẻ/QR và quản lý bán hàng chỉ với một ứng dụng di động, biến chiếc điện thoại thông minh thành một điểm chấp nhận thanh toán thẻ và QR di động. Với ứng dụng này, người bán hàng nhỏ lẻ không cần đầu tư máy POS tốn kém, chỉ cần điện thoại cài app VCB Merchant là có thể quản lý bán hàng, tạo mã QR, quét mã thanh toán tất cả trong một.

Mã QR code đã thực sự đi vào cuộc sống

Bên cạnh đó, Vietcombank đã ra mắt dịch vụ VCB OneQR để tích hợp tất cả các hình thức QR nội địa và quốc tế để một cửa hàng không còn phải dán quá nhiều mã QR gây nhầm lẫn cho cả khách hàng nội địa và quốc tế.

Cùng với đó, Vietcombank đã và đang đồng hành cùng hàng chục ngàn hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số thông qua giải pháp thân thiện này. Đây chính là cách để phổ cập thanh toán số từ gốc, giúp mở rộng mạng lưới chấp nhận QR tới mọi ngõ ngách, chuẩn bị cho làn sóng du khách sử dụng QR trong tương lai.

Về dịch vụ QR quốc tế, Vietcombank đã triển khai VietQR Global cho các thị trường như Thái Lan. Mới đây nhất, ngày 02/12/2025 đã chính thức công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc, mà Vietcombank được chỉ định là ngân hàng thanh quyết toán. Kênh thanh toán này giúp du khách có thể thanh toán tiện lợi hơn mà không cần đổi tiền mặt. Người dùng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa để quét mã QR thanh toán ở nước ngoài. Đây là minh chứng rất rõ nét, thể hiện vai trò “nhạc trưởng” của Vietcombank trong lĩnh vực thanh toán này.

Nhờ những nỗ lực tiên phong kể trên, Vietcombank tin tưởng sẽ góp phần đặt nền móng vững chắc cho hệ sinh thái thanh toán du lịch không tiền mặt tại Việt Nam. Tuy chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm - từ mở rộng thêm kết nối với các nước, chuẩn hóa mã QR toàn thị trường, cho đến tuyên truyền thay đổi thói quen người dân - song Vietcombank cam kết sẽ tiếp tục dẫn dắt và phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng bạn, với NHNN Việt Nam và các đối tác quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu này./.