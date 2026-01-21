Tiếp nối thành tựu vẻ vang, mở ra tương lai rực rỡ

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

(TBTCO) - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội là dấu mốc khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng cùng 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn đảng tham dự Đại hội.

Tham dự Phiên khai mạc còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ; các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội...

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ. Ảnh tư liệu.

Nền tảng vững chắc từ 40 năm Đổi mới

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và nhất là trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã tạo tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội của chúng ta" - Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.

Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, nhưng theo Thường trực Ban Bí thư, bao trùm là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao độ, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu chung. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là trung tâm, là hạt nhân lãnh đạo; luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất cao; bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời, có chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và của nhân dân.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Ở trong nước, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân, nâng cao tầm uy tín và vị thế đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế.

Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV.

Sau diễn văn khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Đại hội XIV diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vững bước tiến tới hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045). Từ đó đặt ra yêu cầu: Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình; phải quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia; phải hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả, vì một Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đồng chí Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết

Tại Phiên khai mạc Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, ngay sau Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, bài bản, khoa học và hiệu quả.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách lớn; thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với đổi mới tư duy quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết, thống nhất, nghiêm túc, gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hầu hết các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình, phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, tiêu biểu về đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng; gương mẫu, quy tụ, tạo động lực, niềm tin và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tộc.

“Sự đổi mới mạnh mẽ và nỗ lực cao độ của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhất là trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ đã lan tỏa, tạo chuyển động tích cực mạnh mẽ trong Đảng và trong toàn hệ thống chính trị” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.