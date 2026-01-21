Ngành Công thương: Biến thách thức từ xanh hóa, số hóa thành cơ hội bứt phá

(TBTCO) - Chiều 21/1, tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng trình bày tham luận với chủ đề: “Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, kinh tế nước ta đã vững vàng, vượt sóng gió, đạt được những thành quả rất quan trọng, toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật như trong báo cáo chính trị đã nêu.

Trong những thành tựu chung của cả nước, ngành Công thương đã có những đóng góp tích cực với vai trò là trụ cột chiến lược - một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Nổi bật là, sản xuất công nghiệp phục hồi rõ nét, đạt mức tăng trưởng khá (bình quân 6,1%/năm), trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 6,9%/năm, tạo động lực, dẫn dắt tăng trưởng và thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Tỷ lệ nội địa hoá được cải thiện; một số ngành công nghiệp mũi nhọn đã hội nhập thành công, khẳng định vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lĩnh vực năng lượng phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hệ thống điện; an ninh năng lượng quốc gia được bảo đảm, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Xuất nhập khẩu luôn là điểm sáng, tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,9%/năm; thặng dư thương mại liên tục duy trì ở mức cao, góp phần bổ sung dự trữ ngoại hối, ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Thị trường trong nước phát triển tích cực với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm, là “bệ đỡ” giúp nền kinh tế đứng vững và phục hồi nhanh trước các cú sốc bên ngoài; thương mại điện tử phát triển mạnh, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, tạo động lực phát triển kinh tế số và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng bộ và hiệu quả, tiếp cận thị trường xuất khẩu ưu đãi thông qua 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại.

Bên cạnh những thành tựu nêu trên, đồng chí Lê Mạnh Hùng cũng nêu rõ, ngành công nghiệp và thương mại nước ta vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục.

Cụ thể là, mức độ tự chủ công nghệ, giá trị gia tăng, năng suất lao động trong công nghiệp còn thấp; việc phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ nguồn còn hạn chế; chuyển đổi sang sản xuất “xanh”, “thông minh” còn chậm; hạ tầng năng lượng chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn năng lượng tái tạo; cơ cấu nguồn điện giữa các vùng miền còn mất cân đối, chậm phát triển nguồn điện nền; hoạt động xuất khẩu chưa đa dạng, giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu và khu vực FDI; hạ tầng thương mại, logistics chưa đồng bộ; chi phí cao… Những vấn đề tồn tại này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan từ tình hình thế giới và yếu tố trong nước.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ Bộ Công thương quyết tâm tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách: Thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành chính sách đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh “chuyển đổi kép” - kết hợp chuyển đổi xanh gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển đổi số - như một đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo động lực tăng trưởng mới.

Thứ hai, cơ cấu lại công nghiệp, thương mại gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Đổi mới tư duy, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh (mục tiêu tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên 28 - 30%); lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính. Ưu tiên làm chủ các ngành công nghiệp mới nổi, xây dựng một số doanh nghiệp lớn trong nước có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực trọng yếu, có lợi thế cạnh tranh, làm hạt nhân thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng năng lượng, công nghiệp, thương mại và các trung tâm logistics theo hướng xanh, thông minh.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Đảng bộ Bộ Công thương đề xuất các giải pháp phát triển ngành Công thương thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện và đề xuất nâng tầm các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp, thương mại quốc gia theo định hướng tự chủ, hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xác định công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng là nền tảng vật chất quan trọng của nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hai là, đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Thực hiện các cơ chế thí điểm có kiểm soát nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực; trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng mô hình phù hợp.

Ba là, tập trung nguồn lực Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội để phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng năng lượng, công nghiệp, logistics và thương mại; tạo điều kiện khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành một số khâu hạ tầng then chốt, trên cơ sở bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và lợi ích quốc gia.

Bốn là, kiên định chủ trương nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước bằng các giải pháp đồng bộ; coi đây là yêu cầu chiến lược để củng cố năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Năm là, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng chủ động, thực chất, hiệu quả; gắn hội nhập kinh tế quốc tế với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời chú trọng tính bền vững của tăng trưởng.