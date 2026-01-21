Đảng bộ Hà Nội: Người đứng đầu cần sẵn sàng “đứng mũi chịu sào”, tập trung giải quyết việc lớn

(TBTCO) - Đảng bộ Hà Nội đã rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, quyết liệt, đặc biệt là tinh thần “6 dám": Dám nghĩ - dám nói - dám làm - dám chịu trách nhiệm - dám đổi mới, sáng tạo - dám đương đầu với khó khăn”, nhất là đối với người đứng đầu cần sẵn sàng “đứng mũi chịu sào” tập trung giải quyết những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Sáng 21/1, tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã trình bày tham luận của Đảng bộ thành phố với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.

Hà Nội thu ngân sách đạt 711.000 tỷ đồng

Theo Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong, Đảng bộ Hà Nội hiện có 132 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 126 đảng bộ xã, phường), với gần 50 vạn đảng viên - số lượng đảng viên lớn nhất cả nước. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đạt được những kết quả toàn diện và có tính đột phá.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận.

Ảnh: Duy Linh

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân đạt 6,57%. Đặc biệt, năm 2025 tăng trưởng đạt 8,16% với quy mô kinh tế khoảng 63,5 tỷ USD. Thu ngân sách đạt con số ấn tượng 711.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 180 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao phúc lợi xã hội.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy đã có chuyển biến tích cực, quyết liệt, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ đã rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, sự quyết liệt và sâu sát thực tiễn, đặc biệt là tinh thần “6 dám": Dám nghĩ - dám nói - dám làm - dám chịu trách nhiệm - dám đổi mới, sáng tạo - dám đương đầu với khó khăn”, nhất là đối với người đứng đầu cần sẵn sàng “đứng mũi chịu sào” tập trung giải quyết những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ. Qua đó, truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Năm định hướng chiến lược phát triển Thủ đô

Đất nước đang đứng trước yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới, vì vậy, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo tư duy đô thị truyền thống, nặng về quản lý hành chính, phân mảnh không gian, manh mún nguồn lực, lúng túng trong giải quyết mối quan hệ giữa “bảo tồn và phát triển”...

Thành phố xác định định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà đồng chí Tổng Bí thư đã đặt ra đối với Thủ đô: Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu?

Để trả lời câu hỏi trên, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới như sau:

Một là, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Hai là, tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Ba là, lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hiến ngàn năm, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ, thực tiễn phát triển của Thủ đô cho thấy, nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực, mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và tổ chức thực thi. Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”, một mô hình lãnh đạo mới, phù hợp với đặc thù Thủ đô và có khả năng lan tỏa.

Bốn là, kết nối toàn cầu, xây dựng Hà Nội thành Thành phố quốc tế, nơi hội tụ nhân tài, nguồn vốn và tri thức quốc tế.

Năm là, phát huy vai trò dẫn dắt, mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả, mà còn phải mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn.

Hà Nội xác định chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại. Trong đó:

Đảng bộ số là Đảng bộ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, bằng dữ liệu, bằng kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm; mọi nghị quyết đều hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời.

Chính quyền kiến tạo là chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng sống của nhân dân và năng lực cạnh tranh của thành phố không chỉ là trong nước, mà phải là cạnh tranh quốc tế làm thước đo.

Doanh nghiệp là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, có trách nhiệm xã hội và đạo đức, tham gia trực tiếp và là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển Thủ đô văn minh - hiện đại - hạnh phúc.

Xã hội đồng thuận là xã hội trong đó Nhân dân được tham gia, được giám sát, được phản biện và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển và hạnh phúc ngày càng được nâng lên.

Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới

Để hiện thực hóa mô hình này, Đảng bộ Hà Nội tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo như sau:

Thứ nhất, Nghị quyết ban hành ngắn gọn, trọng tâm, có tính định lượng cao và rõ lộ trình giám sát. Nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Thứ hai, đổi mới bộ máy và cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ.

Thứ ba, xây dựng Đảng bộ số; đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị. Dữ liệu số phải trở thành nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát.

Thứ tư, đổi mới công tác tư tưởng, dân vận, thích ứng với không gian số, chủ động định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội thông qua truyền thông chính trị hiện đại.

Thứ năm, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, chuyển từ "hậu kiểm" sang "phòng ngừa, cảnh báo sớm" dựa trên dữ liệu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng vẫn đồng hành cùng sự phát triển.

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Duy Linh

Tại diễn đàn Đại hội XIV, Đảng bộ Hà Nội đưa ra 4 cam kết:

Một là, Đảng bộ Hà Nội nhận trách nhiệm đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ.

Hai là, Thủ đô Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về: quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.

Ba là, Đảng bộ Hà Nội chịu trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước Nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Bốn là, Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước./.