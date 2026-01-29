Kho bạc Nhà nước Khu vực I: Hướng tới mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100%

(TBTCO) - Tính đến hết ngày 26/1/2026, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 qua Kho bạc Nhà nước khu vực I tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ giải ngân vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và duy trì tỷ lệ cao ở các nhóm vốn quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thủ đô ngay những ngày đầu năm.

Giải ngân vượt kế hoạch Thủ tướng và sát tiến độ Hội đồng nhân dân giao

Theo số liệu cập nhật từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực I, tổng giá trị giải ngân ngân sách địa phương năm 2025 đến ngày 26/1/2026 đạt 93.573 tỷ đồng. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (79.461 tỷ đồng), con số này tương đương mức 117,8%, vượt kế hoạch. Đối với kế hoạch do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giao (100.503 tỷ đồng), đạt 93,1%.

Trong đó, giải ngân từ ngân sách thành phố đạt 84.685 tỷ đồng (92% kế hoạch), còn ngân sách xã, phường đạt 7.736 tỷ đồng (91,1%). Đáng chú ý, ở nhóm công trình trọng điểm của thành phố, giá trị giải ngân đạt 16.339 tỷ đồng, tương ứng 95,1% kế hoạch (17.179 tỷ đồng); riêng vốn trong nước hoàn thành 98,2% kế hoạch vốn được giao.

Công chức KBNN khu vực I đang kiểm soát hố sơ, thủ tục thanh toán vốn. Ảnh: Đức Thanh

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm 2025, KBNN khu vực I đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của trung ương, Bộ Tài chính, Thành ủy, UBND thành phố và KBNN, KBNN khu vực I đã nghiêm túc triển khai Công điện 162/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện 13/CĐ-KBNN của Giám đốc KBNN và Kế hoạch 295/KH-UBND của UBND thành phố về “Đợt cao điểm 75 ngày đẩy mạnh và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025”.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện, KBNN khu vực I đã quán triệt sâu rộng tinh thần chỉ đạo tới toàn thể công chức làm nhiệm vụ thanh toán, chi trả vốn đầu tư công, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả xử lý hồ sơ và giải ngân vốn.

Đặc biệt, KBNN Khu vực I đã triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp thúc đẩy giải ngân như: Yêu cầu các phòng giao dịch khẩn trương rà soát và tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân, phối hợp với UBND thành phố và UBND cấp xã, phường chỉ đạo các chủ đầu tư xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với các dự án cấp xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kiểm soát chặt chẽ quy trình thanh toán vốn đầu tư công qua Kho bạc, bảo đảm thanh toán kịp thời cho nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, KBNN khu vực I cũng tổ chức tổng hợp số liệu giải ngân định kỳ, báo cáo UBND thành phố để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo địa phương. Đồng thời, đơn vị công khai tỷ lệ giải ngân của từng dự án, chủ đầu tư và ban quản lý dự án tại trụ sở Kho bạc và trên trang thông tin điện tử, tạo sức ép tích cực và minh bạch tiến độ giải ngân.

Chủ động thích ứng chính quyền hai cấp, tạo thuận lợi cho giải ngân

Theo báo cáo từ KBNN khu vực I, trong năm 2025, đơn vị đã chủ động triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoàn thiện chuyển đổi dữ liệu cho 26.690 dự án đầu tư để phù hợp với quyết toán ngân sách mới. Việc đóng mã dự án đã quyết toán và chuyển đổi dữ liệu trên TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc), ĐTKB-GD (Hệ thống kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước) và Đầu tư liên ngành bảo đảm các chủ đầu tư có thể giao dịch ngay sau khi mở tài khoản, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Với những nỗ lực trong triển khai các giải pháp, công tác giải ngân năm 2025 ghi nhận một số dự án trọng điểm của thủ đô có tỷ lệ giải ngân rất tích như: Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư khoảng 7.200 tỷ đồng. Ngày 15/1 vừa qua, tuyến chính đã chính thức được thông xe kỹ thuật. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vành đai, giảm áp lực cho khu vực nội đô; Dự án thành phần 3 thuộc Dự án Vành đai 4 giải ngân 6.002/6.002 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn…

Hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm 2026

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2025 và để nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương, trong năm 2026, KBNN khu vực I tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND thành phố và KBNN trong công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Trọng tâm được đơn vị đưa ra là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư công, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cung cấp kịp thời số liệu phục vụ quản lý và điều hành tài chính ngân sách.

Bên cạnh đó, KBNN khu vực I cũng tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm công chức trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính. Đồng thời, KBNN khu vực I tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thanh toán vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu hoàn thành, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố giao.