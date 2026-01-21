(TBTCO) - Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có nhiều quy định siết chặt quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo Bộ Y tế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá xây dựng trên quan điểm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào pháp luật, trong đó ưu tiên vấn đề bảo vệ sức khỏe lên trên các lợi ích về kinh tế, chú trọng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; bám sát chủ trương tại Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị ban hành về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật quy định về cấm chứa chấp, vận chuyển, tàng trữ, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ; mở rộng một số địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá và trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phòng, chống tác hại thuốc lá.

Bộ Y tế đề xuất sửa luật với nhiều quy định siết chặt quản lý thuốc lá mới. Ảnh: TL.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật, cụ thể: cấm "Quảng cáo, khuyến mại, trưng bày thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác; tiếp thị thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá mới khác trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức".

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể: "Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức đưa thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá vào trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình; quy định việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình".

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên và địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật.

Dự thảo Luật bổ sung khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thiết bị điện tử, thuốc lá đặc chế, thuốc lá mới khác tại khoản 1 Điều 1./.