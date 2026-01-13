(TBTCO) - Nhấn mạnh tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng ngày 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính sách nhà ở xã hội cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp sáng nay. Ảnh: VGP

Cả nước vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025

Theo các báo cáo, ý kiến tại hội nghị, thời gian qua, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương được tăng cường; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, đất đai, nguồn vốn và tổ chức thực hiện, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội được kịp thời tháo gỡ; kết quả phát triển nhà ở xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; Chính phủ kịp thời ban hành các nghị định quy định chi tiết; từ đó tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi, thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Với sự vào cuộc nghiêm túc, khẩn trương của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt trong 3 tháng cuối năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được cải thiện rõ rệt: Từ nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu (đạt 43,6%) tại phiên họp thứ nhất; phiên họp thứ ba đã có khả năng hoàn thành; phiên họp thứ tư (giữa tháng 12/2025), dự kiến cả nước hoàn thành 102.633/100.275 căn; đến 31/12/2025, đã hoàn thành 103% chỉ tiêu.

Lũy kế đến nay, cả nước đạt 169.143 căn hộ nhà ở xã hội và cơ bản bán hết. Gói tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội đến 30/11 giải ngân được 6.228 tỷ đồng, trong đó 5.151 tỷ đồng cho chủ đầu tư và 1.077 tỷ đồng cho người mua nhà.

Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn của việc kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo; ban hành kịp thời cơ chế, chính sách đặc thù; việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, cập nhật thường xuyên tình hình.

Phát triển nhà ở xã hội cho thuê, không làm theo phong trào, manh mún

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, những kết quả trên không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, bản chất ưu việt của chế độ ta; góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, công bằng.

Nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở xã hội cho thuê cần được ưu tiên phát triển trong thời gian tới. Ảnh: Đức Thanh

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động. Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Đồng thời, xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Lưu ý phiên họp này có tính chất quan trọng để thống nhất tư duy, bàn cách làm và giải pháp triển khai phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, phù hợp với tình hình thực tiễn đang đặt ra, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại các phiên họp trước, nhất là tình hình nhà ở và thị trường bất động sản; tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản;

Đề xuất về chỉ tiêu nhà ở xã hội cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, nhất là các tỉnh, thành có các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu vực tập trung đông lao động.

Thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới, nhất là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, vào "luồng xanh", "luồng ưu tiên" khi làm thủ tục.