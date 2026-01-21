Chứng khoán Tiên Phong báo lãi vượt kế hoạch nhờ tiết giảm chi phí

(TBTCO) - Trong kỳ báo cáo tài chính quý IV, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng, tăng 38% nhờ cắt giảm mạnh chi phí, dù doanh thu có giảm so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã CK: ORS), công ty ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 390 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù doanh thu giảm, chi phí hoạt động trong quý IV lại được cắt giảm mạnh tới 46%, giúp TPS cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 98 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý IV của Chứng khoán Tiên Phong.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu hoạt động của TPS đạt 1.484 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận hơn 147 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 118 tỷ đồng. Kết quả này vẫn vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 139 tỷ đồng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 6/2025.

Về quy mô tài sản, đến cuối năm 2025, tổng tài sản của TPS đạt hơn 14.300 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối quý III. Đáng chú ý, lượng tiền mặt tăng mạnh từ hơn 900 tỷ đồng lên gần 6.000 tỷ đồng. Ngược lại, khoản phải thu từ các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp giảm gần một nửa, từ khoảng 6.700 tỷ đồng xuống hơn 3.200 tỷ đồng. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông tháng 12, ban lãnh đạo TPS cho biết, các khoản phải thu ở mức cao chủ yếu phát sinh từ hoạt động hợp tác đầu tư với một số doanh nghiệp và đã được xử lý, thu hẹp đáng kể trong những tháng cuối năm.

Trong hoạt động tự doanh, giá gốc danh mục tài sản tài chính FVTPL tại thời điểm cuối năm đạt 2.058 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý III, với cơ cấu chủ yếu là trái phiếu. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn, cũng tăng từ 953 tỷ đồng lên 1.308 tỷ đồng. Dư nợ cho vay ký quỹ ghi nhận 1.435 tỷ đồng, tăng 40% so với cuối quý trước, trong khi dư nợ ứng trước tiền bán đạt 25 tỷ đồng, tăng 7%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của TPS tại cuối năm 2025 ở mức gần 6.700 tỷ đồng, giảm 14% so với cuối quý III, chủ yếu do khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm một nửa xuống 2.046 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 21/1, cổ phiếu ORS có giá 13.050 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến hiện tại, cổ phiếu ORS tăng gần 1,2%. Với gần 624 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường hiện tại của TPS đạt hơn 8.142 tỷ đồng./.